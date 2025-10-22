Yeni Şafak
Yeni trafik levhası tanıtıldı: Artık yollarda göreceksiniz işte anlamı

12:3922/10/2025, Çarşamba
G: 22/10/2025, Çarşamba
Yollarda ilk kez göreceksiniz. Avrupa Birliği, sürücülerin güvenliği için düğmeye bastı. P-33 kodlu yeni bir trafik uyarı tabelası kullanılmaya başlandı. Kırmızı çerçeveli beyaz üçgenin içindeki siyah şeritler ve otomobil figürü, sis, yoğun yağış veya duman nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı durumlarda sürücüleri uyarmayı hedefliyor.

Sürücü güvenliğini artırmak amacıyla P-33 kodlu yeni trafik uyarı tabelası uygulamaya alındı.

P-33 tabelası

İspanya, yeni P-33 yol tabelasını tanıtarak uygulamaya başladı. Özellikle yoğun sis, sağanak veya orman yangınlarından kaynaklanan dumanın sık görüldüğü bölgelerde yer alan bu tabelalar, sürücülere görüş mesafesinin tehlikeli şekilde azaldığını bildiriyor.





"Sürücüler hızlarını azaltılmalı ve kısa farlar açılmalı”

İspanyol yol mühendisi Manuel Lopez, tabelanın anlamını açıklayarak, “Sürücü bu işareti gördüğünde, görüş mesafesinin tehlikeli şekilde azaldığını anlamalı. Bu noktada hız azaltılmalı ve kısa farlar açılmalıdır” dedi.


Daha önce benzer uyarılar küçük ve daha az belirgin tabelalarla verilse de, yapılan testler yeni P-33 tabelasındaki siyah şeritlerin zor hava koşullarında çok daha görünür olduğunu ortaya koydu.

Avrupa Birliği standart hale getirecek

Avrupa Birliği, bu görünürlük avantajı nedeniyle tabelayı standart hâle getirmeyi planlıyor. Şu anda Fransa, Almanya ve İtalya’da da deneme uygulamaları devam ediyor.

#trafik
#Trafik Levhası
#Avrupa Birliği
