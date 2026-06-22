Yeni trafik tabelası tanıtıldı: Anlamını bilmeyen yandı ceza yağıyor

Mavi zemin üzerine yerleştirilen beyaz elmas sembolü, birçok sürücünün fark etmeden geçtiği ancak trafikte önemli kuralları işaret eden levhalar arasında yer alıyor. Kurallara uymayan sürücüler ise ağır para cezalarıyla karşı karşıya kalıyor.
Trafik yoğunluğunu azaltmak ve araç paylaşımını yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirilen yeni uygulama, sürücüler için sıkı denetimleri de beraberinde getirdi. Kuralları ihlal eden araç sahiplerine yüksek para cezaları uygulanıyor.
Avrupa'da son yıllarda trafik yoğunluğunu azaltmaya yönelik adımlar hız kazandı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kilometrelerce uzayan araç kuyrukları, şehir yönetimlerini yeni ulaşım çözümleri geliştirmeye yöneltti.
Yetkililer, yollardaki araç sayısını azaltmak için araç paylaşımı sistemlerini desteklemeye başladı. Bu kapsamda oluşturulan özel şeritler sayesinde aynı yöne giden kişilerin tek araçta birleşmesi hedefleniyor.
Ulaşım uzmanları bu uygulamanın temel amacının daha az araçla daha fazla kişinin taşınmasını sağlamak olduğunu belirtiyor. Sistem sayesinde hem trafik yoğunluğunun azalması hem de yakıt tüketiminin düşürülmesi amaçlanıyor.
Beyaz elmas sembolünün bulunduğu şeritlerde belirli kurallar geçerli oluyor.
Uygulamanın detayları ülkelere göre değişse de genel olarak;
Çok Yolculu Araçlar: İçinde en az iki veya daha fazla yolcu bulunan binek otomobiller,
Toplu Taşıma ve Hizmet: Toplu taşıma otobüsleri, taksiler ve acil servis (ambulans, itfaiye vb.) araçları,
Çevre Dostu Taşıtlar: Bazı ülkelerdeki muafiyetlere göre elektrikli araçlar.
Kural ihlali yapan sürücülere ise çok ağır mali yaptırımlar uygulanıyor:
Fransa'da bu şeridi usulsüz kullanan sürücülere anında 135 euro (yaklaşık 7 bin 200 TL) ceza kesiliyor. İspanya'da ise kural ihlalinin bedeli daha da ağır; 200 euro (yaklaşık 10 bin 700 TL) para cezası uygulanıyor.