Yeni trafik tabelası tanıtıldı: Anlamını bilmeyen yandı ceza yağıyor

Beyaz elmas sembolünün bulunduğu şeritlerde belirli kurallar geçerli oluyor.

Uygulamanın detayları ülkelere göre değişse de genel olarak;

Çok Yolculu Araçlar: İçinde en az iki veya daha fazla yolcu bulunan binek otomobiller,

Toplu Taşıma ve Hizmet: Toplu taşıma otobüsleri, taksiler ve acil servis (ambulans, itfaiye vb.) araçları,

Çevre Dostu Taşıtlar: Bazı ülkelerdeki muafiyetlere göre elektrikli araçlar.



