Yerin altında devasa bir şehir: Şifa arayan buraya geliyor

Mağaranın astım, bronşit, nefes darlığı gibi rahatsızlıklara iyi geldiğini ifade eden Topcu, “Misafirlerimiz de hem sağlık amaçlı hem turizm amaçlı burayı ziyaret ediyorlar. Günlük ortalama 3 ile 5 bin kişi arasında ziyaretçi ağırlıyoruz. Yerin 150 metre altına iniyorsunuz. İçeride Çankırı’da çıkarılan 7-9 milyon yıllık fosillere ait rölyefler var. Geçmiş dönemde burada çalışan bir eşek var. Güzel bir ambiyansı var içerinin” diye konuştu.