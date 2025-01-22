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Yeşil de mavi de değil: Dünyanın en nadir görülen göz rengi belli oldu

Yeşil de mavi de değil: Dünyanın en nadir görülen göz rengi belli oldu

Pınar Görgü
Pınar Görgü
13:0322/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Dünya genelinde yapılan yeni bir araştırmaya göre, yeşil gözlerin nadirliği tarihe karışıyor. Bilim adamları, şimdiye kadar görülen en nadir göz rengini açıkladı. Dünya nüfusunun sadece yüzde 1'inde görülen bu renk, göz renkleri sıralamasını yeniden şekillendirecek.

Bilim adamları, insanlarda şimdiye kadar görülen en nadir göz rengini tespit etti.

Yapılan araştırmalar, bu göz renginin dünya genelinde yalnızca yüzde 1’inden az görüldüğünü ortaya koydu.

Göz renkleri kahverengi, mavi, yeşil ve ela olarak dört ana kategoriye ayrılıyordu. Ancak bu renk ayrı bir kategori olarak kabul edilecek.

Yeşillerin tahtı sallantıda

Uzun zamandır en nadir göz rengi olarak bilinen yeşil, dünya nüfusunun yalnızca yüzde 2’sinde görülüyor. Ancak, gri gözler bu unvanı ele geçirdi.

Artık gri gözler, dünya genelinde yalnızca yüzde 1’in altında bir yaygınlık oranıyla en nadir renk olarak kabul ediliyor.

Bu değişiklik, bilim adamlarının griyi mavi gözlerden ayrı bir kategori olarak tanımlamaya başlamasıyla ortaya çıktı.

Daha önce mavi gözlerin bir alt grubu olarak görülen gri, düşük melanin seviyeleri ve ışık yansımalarının farklı özellikleriyle sınıflandırılıyor.

Dünya genelinde göz renkleri dağılımı

Dünya genelindeki göz rengi dağılımı şu şekilde;

Kahverengi gözler: Yüzde 55-79

Mavi gözler: Yüzde 8-10

Ela gözler: Yüzde 10

Yeşil gözler: Yüzde 2

Gri gözler: Yüzde 1’in altında

Göz rengini belirleyen faktör

Göz rengi, irisin renginden kaynaklanır ve genetik bir özelliktir. Farklı gen kombinasyonları, iristeki melanin miktarını ve ışığın yansımasını etkileyerek her bir bireyin benzersiz göz rengini oluşturur.


#göz sağlığı
#göz
#sağlık
#Dünya nüfusu

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