Yeşil de mavi de değil: Dünyanın en nadir görülen göz rengi belli oldu

Dünya genelinde yapılan yeni bir araştırmaya göre, yeşil gözlerin nadirliği tarihe karışıyor. Bilim adamları, şimdiye kadar görülen en nadir göz rengini açıkladı. Dünya nüfusunun sadece yüzde 1'inde görülen bu renk, göz renkleri sıralamasını yeniden şekillendirecek.
Bilim adamları, insanlarda şimdiye kadar görülen en nadir göz rengini tespit etti.
Yapılan araştırmalar, bu göz renginin dünya genelinde yalnızca yüzde 1’inden az görüldüğünü ortaya koydu.
Göz renkleri kahverengi, mavi, yeşil ve ela olarak dört ana kategoriye ayrılıyordu. Ancak bu renk ayrı bir kategori olarak kabul edilecek.
Yeşillerin tahtı sallantıda
Uzun zamandır en nadir göz rengi olarak bilinen yeşil, dünya nüfusunun yalnızca yüzde 2’sinde görülüyor. Ancak, gri gözler bu unvanı ele geçirdi.
Artık gri gözler, dünya genelinde yalnızca yüzde 1’in altında bir yaygınlık oranıyla en nadir renk olarak kabul ediliyor.
Bu değişiklik, bilim adamlarının griyi mavi gözlerden ayrı bir kategori olarak tanımlamaya başlamasıyla ortaya çıktı.
Daha önce mavi gözlerin bir alt grubu olarak görülen gri, düşük melanin seviyeleri ve ışık yansımalarının farklı özellikleriyle sınıflandırılıyor.
Dünya genelinde göz renkleri dağılımı
Dünya genelindeki göz rengi dağılımı şu şekilde;
Kahverengi gözler: Yüzde 55-79
Mavi gözler: Yüzde 8-10
Ela gözler: Yüzde 10
Yeşil gözler: Yüzde 2
Gri gözler: Yüzde 1’in altında
Göz rengini belirleyen faktör
Göz rengi, irisin renginden kaynaklanır ve genetik bir özelliktir. Farklı gen kombinasyonları, iristeki melanin miktarını ve ışığın yansımasını etkileyerek her bir bireyin benzersiz göz rengini oluşturur.