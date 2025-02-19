Yeteneğini bulaşık yıkarken keşfetti: Küstüm dediği sanatına yeniden sarıldı şimdi sergi açmaya hazırlanıyor

"Burada resimleri görünce her işi yapacağımı söyledim"





Deprem sonrası taşındığı Düzce'de önce çocuk bakıcılığını yaptığını, sonrasında ise mevcut iş yeri ile tanıştığını anlatan Nacar,

"Bir gün dolaşırken bu işletmeyi gördüm. Resim yapılıp, piyano çalınıyordu. Düzce'de sanat dolu bir yeri görünce çok şaşırdım. İşletmenin eleman aradığını görünce hayatım değişti. Buraya geldim ve 'Ne iş olursa yaparım' dedim. Burada resimleri görünce her işi yapacağımı söyledim. Onların da bulaşık kısmında ihtiyaçları varmış. Beni oraya aldılar. Burada sürekli sanat konuşuluyordu. Bende arada bir hatırlatma yapıyordum resim yaptığım ile ilgili. Bir gün çalışmalarımı getirdim ve görünce çok beğendiler. İşletme sahibi Uğur Bey bana çok zor bir resim verdi. 'Boş kaldığın zamanlarda, bulaşıkları yıkadıktan sonra gel ve bu resmi tamamla' dedi. Çok korktum görünce, yapamayacağımı düşündüm. Yağlı boya olduğu için renklere hakim olmak çok zordu. 2-3 saat bir noktayı düzeltmeye çalıştığım oldu. Herhangi bir eğitimim yok, bilmiyorum. Bu resimde portre kısımları beni çok zorladı. Daha önce böyle bir çalışma yapmamıştım. O yüzden çok korkmuştum. 'Yapamayacağım' dedim. Her yeri yaptım bir yek yüzleri kalmıştı" ifadelerini kullandı.