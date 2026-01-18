Yürekleri yakan görüntü: Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Olay, Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarda, bir kişinin yeni doğmuş bir bebeği çöp konteynerine attığı yönünde bilgi verildi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri belirtilen adrese sevk edildi.



