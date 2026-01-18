Yeni Şafak
Yürekleri yakan görüntü: Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

08:1218/01/2026, Pazar
IHA
Uşak’ta çöp konteynerinde poşet içerisinde yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarda, bir kişinin yeni doğmuş bir bebeği çöp konteynerine attığı yönünde bilgi verildi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri belirtilen adrese sevk edildi.


Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede, bir çöp konteynerinin içerisinde poşet içinde yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu.


Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından bebeğin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, bebeğin annesinin S.D. (17) olduğu tespit edildi.

Bebeğin evlilik dışı dünyaya geldiği öğrenilirken, yeni doğum yaptığı belirlenen anne hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.



Sağlık durumu nedeniyle S.D.’nin Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındığı bildirildi.

Bebeğin babası olduğu iddia edilen M.A.Y. (17) ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bebeğe yapılan otopside, erkek bebeğin aynı gün dünyaya geldiği belirlendi.

Öte yandan, olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

#Uşak
#Bebek
#Ceset
