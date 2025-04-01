Zammı beğenmeyen ev sahibinden hain komplo: Kiracısının tüm bilgilerini internette yaydı

Mahkeme, 14 Ocak tarihinde yargılamayı tamamladı. Mahkeme, sanık ev sahibine ‘kişilerin huzur ve sükûnuna bozma’ suçundan 3 ay, ‘kişisel veriler hukuka aykırı olarak ele geçirme veya verme’ suçundan 2 yıl hapis cezasına hükmetti. Mahkeme her iki suç yönünden sanık hakkından iyi hal indirimi yapmadı. Ancak mahkeme “sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûmiyetinin olmaması katılanda tazmini gereken bir zararın doğmamış olması, sanığın kişilik özellikleri ile yargılama aşamasındaki tutum ve davranışlarına göre yeniden suç işlemeyeceği” gerekçesiyle sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.







