Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Zarar vermenin cezası 940 bin lira: Diyarbakır’da sürü halinde görüntülendi

Zarar vermenin cezası 940 bin lira: Diyarbakır’da sürü halinde görüntülendi

11:005/03/2026, Perşembe
IHA
Sonraki haber

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde nesli tükenme tehlikesi nedeniyle koruma altında olan ve kaçak avlanması durumunda 940 bin lira ceza kesilen dağ keçileri sürü halinde görüntülendi.

Çermik Saltepe Mahallesi’nde nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçisi sürü halinde görüntülendi.

Dağ keçilerini sürü halinde çeken Selim Toprak, ’’Tarlada çalışırken uzakta dağ keçisi sürüsü gördüm. Ben de o anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldım. İlk defa bu kadar kalabalık bir sürü gördüm’’ dedi.



Çermik’te doğal yaşam alanlarında sık sık dağ keçileri ve yaban hayvanları görülürken, dağ keçilerini kaçak avlayanlara 940 bin lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

#diyarbakır
#çermik
#hayvan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İsrail'e göre "Vadedilmiş Topraklar" neresi, hangi ülke ve şehirleri kapsıyor? Yahudi inancına göre Arz-ı mevud haritası