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Zerzevan Kalesi'nde ışıkla boyama gecesi: Tarih ve gökyüzü aynı karede buluştu

Zerzevan Kalesi'nde ışıkla boyama gecesi: Tarih ve gökyüzü aynı karede buluştu

10:5823/05/2025, Cuma
IHA
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Fotono21 Fotoğraf Derneği’nin Zerzevan Kalesi'nde düzenlediği “Işıkla Boyama Atölyesi”, katılımcılara yıldız izi ve uzun pozlama tekniklerini tarihi atmosferde deneyimleme fırsatı sundu. Antik kalede çekilen kareler, geçmişi ışıkla yeniden yorumladı.

Zerzevan Kalesi'nde geceyi aydınlatan sanat

Fotono21 Fotoğraf Derneği, Diyarbakır’ın tarihi miraslarından Zerzevan Kalesi’nde düzenlediği “Işıkla Boyama Atölyesi” ile katılımcılara unutulmaz bir gece fotoğrafçılığı deneyimi yaşattı. Antik surların gölgesinde yapılan ışıkla boyama çalışmaları, tarihi dokuya çağdaş bir yorum kattı.

Uzun pozlama ve yıldız iziyle kadraja yansıyan gökyüzü

Atölyede katılımcılara uzun pozlama, ışıkla boyama ve yıldız izi teknikleri uygulamalı olarak öğretildi. Tarihi kalenin taş duvarları arasında gerçekleştirilen çekimlerde, ışık izleriyle şekillenen görüntüler gökyüzünün hareketiyle birleşerek etkileyici karelere dönüştü.


Zerzevan, gökyüzü fotoğrafçılığı için doğal stüdyo oldu

Geniş görüş açısı ve düşük ışık kirliliği sayesinde Zerzevan Kalesi, yıldız pozlaması için eşsiz bir çekim ortamı sundu. Katılımcılar hem gökyüzünün eşsiz manzarasını hem de tarihi surların etkileyici siluetini aynı karede birleştirme imkânı buldu.


Antik kale çağdaş sanat galerisini andırdı

Gece boyunca çekilen fotoğraflar, kalenin sessiz ve görkemli geçmişini modern fotoğraf teknikleriyle bir araya getirerek adeta açık hava sanat galerisine dönüştürdü. Işıkla boyama sayesinde her taş duvar farklı bir kompozisyonun fonu oldu.

Katılımcılar deneyimle öğrenmenin heyecanını yaşadı

Fotono21 yetkilileri, bu tür etkinliklerin uygulamalı öğrenmeye büyük katkı sunduğunu belirtti. Katılımcılar da hem teknik becerilerini geliştirdiklerini hem de tarihi bir mekânda üretim yapmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirdi. Zerzevan’da ortaya çıkan kareler, sanatın tarihle nasıl buluşabileceğini gözler önüne serdi.

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