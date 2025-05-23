Zerzevan Kalesi'nde ışıkla boyama gecesi: Tarih ve gökyüzü aynı karede buluştu

Katılımcılar deneyimle öğrenmenin heyecanını yaşadı

Fotono21 yetkilileri, bu tür etkinliklerin uygulamalı öğrenmeye büyük katkı sunduğunu belirtti. Katılımcılar da hem teknik becerilerini geliştirdiklerini hem de tarihi bir mekânda üretim yapmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirdi. Zerzevan’da ortaya çıkan kareler, sanatın tarihle nasıl buluşabileceğini gözler önüne serdi.