1 MAYIS İSTANBUL KAPALI YOLLAR LİSTESİ: 1 Mayıs'ta hangi yollar trafiğe kapalı olacak? Metro, metrobüs durakları...

Kapatılması beklenen yollar, hem kutlamaların düzenleneceği alanlarda güvenliği sağlamak hem de yürüyüşlerin sorunsuz gerçekleşmesini temin etmek amacıyla kontrol altına alınacak.





Henüz 1 Mayıs 2025 için trafiğe kapalı olan yollar açıklanmadı fakat geçen yıl olduğu gibi benzer şekilde bazı güzergahların kapalı olması bekleniyor.