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1 MAYIS İSTANBUL KAPALI YOLLAR LİSTESİ: 1 Mayıs'ta hangi yollar trafiğe kapalı olacak? Metro, metrobüs durakları...

1 MAYIS İSTANBUL KAPALI YOLLAR LİSTESİ: 1 Mayıs'ta hangi yollar trafiğe kapalı olacak? Metro, metrobüs durakları...

15:1230/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde birçok cadde ve sokakta güvenlik tedbirleri kapsamında trafik kısıtlamaları uygulanacak. Özellikle yürüyüş güzergâhları, miting alanları ve çevresindeki yollar geçici süreyle trafiğe kapatılacak. İl Emniyet Müdürlükleri, alternatif güzergâhlar ve kapatılacak yollarla ilgili duyuruları gün içerisinde paylaşacak.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle İstanbul, Ankara ve İzmir'de sabah saatlerinden itibaren bazı cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak. Etkinlik alanları çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, yürüyüş ve miting güzergâhlarında geçici trafik düzenlemeleri uygulanacak.

Kapatılması beklenen yollar, hem kutlamaların düzenleneceği alanlarda güvenliği sağlamak hem de yürüyüşlerin sorunsuz gerçekleşmesini temin etmek amacıyla kontrol altına alınacak.


Henüz 1 Mayıs 2025 için trafiğe kapalı olan yollar açıklanmadı fakat geçen yıl olduğu gibi benzer şekilde bazı güzergahların kapalı olması bekleniyor.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle İstanbul, Ankara ve İzmir'de sabah saatlerinden itibaren bazı cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak. Etkinlik alanları çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, yürüyüş ve miting güzergâhlarında geçici trafik düzenlemeleri uygulanacak.

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