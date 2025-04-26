1 Mayıs üniversiteler tatil olacak mı? 1 Mayıs okullar ve üniversiteler tatil mi?

1 MAYIS 4 GÜN TATİL OLUR MU?

1 Mayıs'ın 4 gün tatil olabilmesi için 2 Mayıs Cuma gününün idari ya da resmi tatil ilan edilmesi gerekiyor. Ancak bunlar olmadığı takdirde çalışanlar, Cuma günü yıllık izin kullanarak hafta sonu ile tatillerini birleştirebilecek ve böylece 4 gün tatil yapmış olabilecek.