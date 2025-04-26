1 Mayıs üniversiteler tatil olacak mı? 1 Mayıs okullar ve üniversiteler tatil mi?

1 Mayıs 2025 tarihi yaklaştıkça tatil planları ve resmi tatil takvimi yeniden gündeme geldi. Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanan 1 Mayıs, işçilerin haklarını savunmak ve emek mücadelesine dikkat çekmek amacıyla her yıl coşkuyla anılıyor. Bu yıl 1 Mayıs, Perşembe gününe denk geliyor. Resmi tatil kapsamında kamu kurumları, okullar ve bankalar kapalı olacak.
1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı yaklaşırken, tatil takvimi ve etkinlik hazırlıkları hız kazandı. 2025 yılında 1 Mayıs Perşembe gününe denk geliyor. Resmi tatil ilan edilmesi nedeniyle kamu kurumları, okullar ve birçok özel sektör kuruluşu kapalı olacak. Vatandaşlar, hafta sonuyla birleştirerek kısa bir tatil planı yapma imkânı da bulabilecek.
1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl yani 2025 yılında Perşembe gününe denk geliyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olarak kutlanıyor.
1 MAYIS 4 GÜN TATİL OLUR MU?
1 Mayıs'ın 4 gün tatil olabilmesi için 2 Mayıs Cuma gününün idari ya da resmi tatil ilan edilmesi gerekiyor. Ancak bunlar olmadığı takdirde çalışanlar, Cuma günü yıllık izin kullanarak hafta sonu ile tatillerini birleştirebilecek ve böylece 4 gün tatil yapmış olabilecek.
1 MAYIS'TA OKULLAR VE ÜNİVERSİTELER KAPALI MI?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olduğu için o gün okullar, üniversiteler, bankalar ve tüm resmi kurum ve kuruluşlar kapalı olacak.