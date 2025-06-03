GENEL AF VAR MI, ÇIKACAK MI?

AK Parti Grup Başkanı Güler, cezaların etkinliğinin artırılacağını belirtirken, '9 farklı kanunda veya maddede değişikliğe gidiyoruz. Bu kanun teklifi başlangıç, devamı da gelecek.' dedi. Güler ayrıca cezasızlık algısının önüne geçileceğini vurgularken, '2 yıl altı ceza alan sürenin 10'da birini hapis yatacak.' ifadelerini kullandı. Abdullah Güler ayrıca trafikte yol kesene ağır yaptırım geleceğini de söyledi.

Diğer taraftan geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında Af çıkacak mı sorusuna, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ceza infaz düzenlemesinde çalışma var. Herhangi af söz konusu değil. Düzenlemeler cezaevindeki şartlarla ilgili. Belli yaşın üstündeki hükümlülerle ilgili bazı hususlar var. 55 bin kişinin affedileceği yönündeki iddia doğru değil. Biz çözüme ilişkin taslağımızı sunacağız" dedi.