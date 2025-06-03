Mahkumlar ve aileleri tarafından yakından takip edilen 10. Yargı Paketi’nde önemli bir gelişme yaşandı. Ceza infaz sistemiyle ilgili önemli düzenlemeler içeren teklif, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. Denetimli serbestlikten suça sürüklenen çocuklara kadar birçok başlıkta değişiklik öngören düzenlemenin, önümüzdeki günlerde Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi bekleniyor. Gözler şimdi Resmi Gazete’de yayımlanıp yasalaşacağı tarihte.
Kamuoyunda “af düzenlemesi” beklentisiyle yakından izlenen 10. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu’ndan geçti. Suçluların yeniden topluma kazandırılmasını ve ceza adaletinin güçlendirilmesini hedefleyen düzenlemeler; denetimli serbestlik sürelerinin uzatılması, konutta infaz gibi konuları kapsıyor. Paketin TBMM Genel Kurulu’nda ele alınmasının ardından yasalaşarak Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor. Mahkum yakınları ise olası bir genel af ihtimali için gelişmeleri yakından izliyor.
GENEL AF VAR MI, ÇIKACAK MI?
AK Parti Grup Başkanı Güler, cezaların etkinliğinin artırılacağını belirtirken, '9 farklı kanunda veya maddede değişikliğe gidiyoruz. Bu kanun teklifi başlangıç, devamı da gelecek.' dedi. Güler ayrıca cezasızlık algısının önüne geçileceğini vurgularken, '2 yıl altı ceza alan sürenin 10'da birini hapis yatacak.' ifadelerini kullandı. Abdullah Güler ayrıca trafikte yol kesene ağır yaptırım geleceğini de söyledi.
Diğer taraftan geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında Af çıkacak mı sorusuna, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ceza infaz düzenlemesinde çalışma var. Herhangi af söz konusu değil. Düzenlemeler cezaevindeki şartlarla ilgili. Belli yaşın üstündeki hükümlülerle ilgili bazı hususlar var. 55 bin kişinin affedileceği yönündeki iddia doğru değil. Biz çözüme ilişkin taslağımızı sunacağız" dedi.
KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 10'uncu Yargı Paketi'ndeki yeni düzenlemeyle toplumda oluşturulmaya çalışılan cezasızlık algısının ortadan kaldırılacağını bildirdi.
Kamuoyunda "10. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. 30 Maddeden oluşan Kanun Teklifi ile Ceza Muhakemesi Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TBMM Adalet Komisyonu'nda bugün kabul edilen ve kamuoyunda "10'uncu Yargı Paketi" olarak bilinen "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin hayırlı olmasını diledi.
10. YARGI PAKETİ YASALAŞTI MI, RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?
10. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi ancak Resmi Gazete'de henüz yayımlanmadığı için yasalaşmadı. 10. Yargı Paketi'nin Kurban Bayramı'ndan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor. Konuya ilişkin gelişme yaşandığında haberimize eklenecek.
10. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ SON DAKİKA: DENETİMLİ SERBESTLİK'TE YENİ DÖNEM
Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan hedefler doğrultusunda hazırlanan ilk yargı paketi olan Kanun Teklifi'nin hem infaz sistemi hem de toplumsal hayatı ilgilendiren birçok başlıkta değişiklik içerdiğini aktaran Adalet Bakanı Tunç, 10 farklı kanunda değişiklik öngören teklifin 30 maddeden oluştuğunu belirtti.
10'uncu Yargı Paketi ile denetimli serbestlikte yeni dönem başladığını kaydeden Bakan Tunç, "Yeni düzenlemeyle toplumumuzda oluşturulmaya çalışılan cezasızlık algısı ortadan kaldırılacak. Hükümlüler, aldıkları ceza 2 yılın altında olsa dahi koşullu salıverilme tarihine kadarki süresinin en az 1/10'unu ceza infaz kurumunda geçirdikten sonra denetimli serbestliğe ayrılabilecek. Böylece cezanın caydırıcılığı güçlendirilecek ve cezanın infazı amaca uygun bir şekilde gerçekleşmiş olacak." ifadelerini kullandı.
DOĞUM YAPMIŞ HÜKÜMLÜLER, CEZALARINI KONUTUNDA ÇEKEBİLECEK
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, komisyonda kabul edilen yargı paketi ile suçla etkin mücadele sağlanacağını, suçlunun rehabilite edilmesi için de önemli adımlar atılacağını vurguladı.
Hakkında ikinci defa tekerrür hükümleri uygulanmasına karar verilen mahkumların, dış dünyaya uyum sağlamaları, rehabilite edilerek yeniden suç işlemelerinin önlenmesi ve topluma kazandırılması amacıyla koşullu salıverilebilmelerine imkan tanınacağını belirten Bakan Tunç, hakkında ikinci defa tekerrür hükümleri uygulananlar, süreli hapis cezasının 4'te 3'ünü iyi halli olarak infaz etmeleri durumunda, koşullu salıverilmeden yararlanabileceğini aktardı.