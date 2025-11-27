11. Yargı Paketi bugün Meclis'e sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Güler, "Denetimli serbestlik 3 yıl erken gerçekleşecek. Af değil koşullu salıverme olacak. İlk etapta 54-55 bin mahkumu ilgilendiriyor" dedi. Peki 11. Yargı Paketi koşullu salıverme ile kimler cezaevinden çıkacak? İşte infaz kanunu yeni düzenlemelere ilişkin detaylar.
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullar Güler 11. Yargı Paketinin detaylarını açıkladı. Güler "Trafikte yol kesmeye 3 yıla kadar hapis cezası gelecek" dedi. Öte yandan 55 bin mahkumun yararlanması beklenen düzenlemeyle ilgili detaylar belli oldu.
11. Yargı Paketi koşullu salıverme ile kimler cezaevinden çıkacak?
Covid-19 düzenlemesinin kapsamını yeniden düzenledik. 31 Temmuz 2023 itibarıyla cezaevinde bulunan hükümlülerin yararlanabildiği daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılma veya denetimli serbestliğe ayrılma düzenlemesinden 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenmiş suçlar nedeniyle hükümlü olacakların yararlanabilmesini sağlıyoruz. 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenen suçlar nedeniyle 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılınabilecek" dedi.
AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullar Güler'den önemli açıklamalar; "Biz sadece oradaki eski uygulamayı, 31 Temmuz 2023 öncesi hükümlülere ilişkin düzenlemedeki kavramı, maddi içeriği neyse aynen yazdık. Biz sadece oraya bir ekleme yaptık: Mahkûmiyeti, yani hükmü kesinleşenleri değil; suç işleyenleri ekledik. Eski uygulama neyse aynısı olacak. Sadece “suç işleyenler” kavramı yenileniyor. Başka bir ekleme, çıkarma yok arkadaşlar.
Arkadaşlar, şunu öncelikle belirtelim Kovid 19 düzenlemesi bir af değildir. Ne genel affın içine sığar, ne de kısmi aftır. Af değildir; bunu özellikle belirtelim.
Koşullu salıverme şartları içerisinde, yani ilgili mahkûmun cezaevinde, kapalı infaz kurumundaki koşullu salıverme şartları içerisinde; bir yıllık denetimli serbestlik, kapalıdan açığa çıkma ve açıktan tahliye olma süreçleri. Biz sadece bu çerçevede süreyi üç yıla çıkartıyoruz. Bu süreyle ilgili bir düzenlemedir.
Dolayısıyla koşullu salıverme şartları yine geçerlidir, ortadadır. Bu konular, Adalet Bakanlığımızın cezaevlerindeki ve baş savcılıklar bünyesindeki idari gözlem kurullarının kanaatleriyle beraber değerlendirilecek hususlardır.
İlk etapta, bu kanunun suç işlemeyle beraber tabii ki henüz yargılaması tamamlanmamış, kesinleşmemiş davalar da vardır. Bu devam edecek bir süreçtir. Ancak ilk etapta, yaklaşık olarak bu kapsamda şu anda cezaevinde bulunan 54–55 bin civarında cezaevinde bulunan mahkûmları ilgilendirdiğini söyleyebilirim. Önümüzdeki bir yıl boyunca da bu kademeli olarak hükmü kesinleştikçe devreye girdikçe, etkilenecek toplam sayının 80–90 bin civarında olabileceğini önümüzdeki yıllara göre düşünüyoruz.
Trafikte "yol kesme" eylemi tek başına bir suç olarak tanımlanıyor. Bir aracı durduran veya hareket etmesini engelleyen kişiye 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Taksirle yaralama suçunda ise basit halde ceza 2 yıla, birden fazla kişinin yaralanmasına neden olunması durumunda ise 5 yıla kadar hapis cezası olarak düzenleniyor.
Son dönemlerde organize suç örgütlerinin toplumsal huzuru, güvenliği, geleceği tehdit eden birçok olaya karıştığını görüyoruz. Organize suç örgütleri karanlık odaklardır. Milletvekilleri olarak gençlerimizin suç örgütlerinin gölgesine teslim olmaması için bu zamana kadar elimizden gelen gayreti gösterdik.Suç örgütleriyle mücadeleyi daha etkili sürdürmek için TCK'nın 220. maddesinde değişikliğe gidiyoruz. Suça sürüklenen çocukların araç olarak kullanılması halinde örgüt yöneticilerine verilecek cezanın bir kat oranın artırılmasını öngörüyoruz. Örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olmak suçlarında hapis cezalarının alt ve üst sınırlarını da bu teklifimizde artırıyoruz. Meskul mahalde silahla ateş etmenin cezası artacak. Düğünlerde kişilerin toplu olarak bulunduğu yerlerde işlenmesi halinde verilecek cezayı yarı oranda artırılacak. Taksirle yaralama suçunun miktarlarını artırarak daha caydırıcı yaptırıma teklifimizde yer veriyoruz.
Güveni kötüye kullanma suçunun konusunun, motorlu kara-deniz-hava taşıtı olması halinde verilecek cezanın artmasını öngörüyoruz. Kiralık araçların parçalanarak satılması veya suçtan kullanılması gibi eylemlerin arttığını görüyoruz. Teklifte daha caydırıcı yaptırımlara yer veriyoruz.
Bilişim sistemlerinin kullanması suretiyle işlenen suçlarda ilgili banka hesabının, 48 saate kadar banka tarafından askıya alınması, ilgili muhatabın bu konuda olur vermesi halinde hesabın tekrar işleme alınmasına imkan tanıyoruz. Suçta kullanıldığı belirlenen paraya el konulması suretiyle tedbir geliştiriyoruz."