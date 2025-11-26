11. YARGI PAKETİ MADDELERİ SON DAKİKA! 11. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, TBMM'ye sunuldu mu? Genel af ve infaz düzenlemesi

11. YARGI PAKETİ MECLİS'E SUNULDU MU, NE ZAMAN SUNULACAK? İŞTE 11. YARGI PAKETİ'NDE SON DURUM!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 11. Yargı Paketi'nin cuma günü Meclis'e sunulacağını bildirdi.

Partisinin MYK toplantısının ardından açıklama yapan Çelik, 11. Yargı Paketi'ne ilişkin olarak, "Yargı paketi tartışılan 'af' vesaire gibi konularla ilgili değil. Biliyorsunuz haziranda infaz düzenlemeleri ile ilgili bir düzenleme yapılmıştı belki onların güncellenmesi ile ilgili bir değerlendirme var. Son taslağı üzerinde çalışılıyor. Cuma günü falan Meclis Başkanlığı'na teslim edilecek. Ondan sonra da komisyona gelecek" dedi.