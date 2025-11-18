11. YARGI PAKETİ SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: 11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu mu, maddeleri neler? 11. Yargı Paketi'nde genel af ve infaz düzenlemesi var mı?

İnfaz düzenlemesi ve genel af beklentilerinin yeniden gündeme gelmesiyle birlikte 11. Yargı Paketi hakkında araştırmalar hız kazandı. Adalet Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı paketin kapsamı, hangi suçları içereceği ve mağdurlara yönelik düzenlemelerin nasıl şekilleneceği merak konusu. Suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemenin taslaktan çıkarılması, paketin nihai halinin ne zaman TBMM’ye sunulacağı sorularını artırdı. İşte 11. Yargı Paketi’ne dair son durum…
“11. Yargı Paketi çıktı mı?”, “İnfaz indirimi var mı?”, “Genel af gelecek mi?” soruları, 18 Kasım 2025 Salı günü itibarıyla en çok aranan konular arasında ilk sıralarda yer alıyor. Adalet Bakanlığı’nın yürüttüğü hazırlık çalışmaları devam ederken, paketin hangi başlıklardan oluşacağı ve kimleri kapsayacağı konusunda beklentiler yükseldi. Suça sürüklenen çocuklara yönelik maddenin taslaktan çıkarılmasıyla gözler yeniden Meclis takvimine çevrildi. İşte 11. Yargı Paketi hakkında güncel gelişmeler…
11. YARGI PAKETİ'NDE SON DURUM NE?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargı Teşkilatı Toplantısı'nda yaptığı açıklamada Türkiye'nin son dönemde yargı reformu sürecinden geçtiğine dikkat çekmiş ve 8,9 ve 10'uncu yargı paketlerinin yasalaştığını, 11 ve 12'nci yargı paketlerinin de kısa sürede Meclis gündemine geleceğini belirtmişti.
11. YARGI PAKETİ, MECLİS'E GELDİ Mİ?
11. Yargı paketinin önümüzdeki haftalarda TBMM'ye gelmesi bekleniyor.
11. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?
Bakan Tunç, 11. Yargı Paketi'nde "meskun mahalde silah atma, trafikte yol kesme, bilişim suçlarının önlenmesi, sanal bahis ve kumar, çocukların suçtan korunması" gibi önemli düzenlemelerin yer aldığını vurgulayıp paketin yaklaşık 40 maddeden oluşacağını belirtti.
SUÇA SÜREKLENEN ÇOCUKLAR 11. YARGI PAKETİ'NDEN ÇIKARILDI!
Suça sürüklenen çocuklar düzenlemesi, “çocuğun üstün yararı” ilkesi kapsamında yeniden çalışılması amacıyla 11. Yargı Paketi’nden çıkarıldı.
11. YARGI PAKETİ İLE GENEL AF ÇIKACAK MI?
Genel af ve infaz sisteminde değişikliğe gidilip gidilmeyeceğine ilişkin sorular üzerine Bakan Tunç, daha önce bazı düzenlemelerin hayata geçirildiğini anımsattı.
Bakan Tunç, 11. Yargı Paketi'yle toplumsal huzur ve güvenliği bozmaya yönelik suçların yaptırımının daha da netleştirilmesini amaçlayacaklarını belirtip şu açıklamayı yaptı:
"Meskun mahalde silah atanın cezası 1 yıldan 5 yıla kadar ceza öngören taslağımızı Meclis'e sunduk. Bu taslak komisyondan geçti. Kurusıkı da buna dahil düğünlerde, nişanlarda silah atılıyor, oralarda eğer silah atılmışsa yarı oranında arttırılması söz konusu."
Trafikte yol kesme, ulaşım araçlarını engelleme konularında da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis öngören düzenlemenin TBMM'de olduğunu aktaran Bakan Tunç, bunların yanı sıra bilişim suçları, telefon dolandırıcılığı, sanal bahis konularında da düzenlemelerin yasalaşması gerektiğini ifade etti.
11. YARGI PAKETİ'NDE İNFAZ DÜZENLEMESİ VAR MI?
11. Yargı Paketi’ne ilişkin ‘infaz düzenlemesi’ sorusu üzerine Bakan Tunç, "İnfazla alakalı af vesaire bu konular gündemimizde değil." dedi