11. YARGI PAKETİ SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: 11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu mu, maddeleri neler? 11. Yargı Paketi'nde genel af ve infaz düzenlemesi var mı?

11. YARGI PAKETİ İLE GENEL AF ÇIKACAK MI?

Genel af ve infaz sisteminde değişikliğe gidilip gidilmeyeceğine ilişkin sorular üzerine Bakan Tunç, daha önce bazı düzenlemelerin hayata geçirildiğini anımsattı.

Bakan Tunç, 11. Yargı Paketi'yle toplumsal huzur ve güvenliği bozmaya yönelik suçların yaptırımının daha da netleştirilmesini amaçlayacaklarını belirtip şu açıklamayı yaptı:

"Meskun mahalde silah atanın cezası 1 yıldan 5 yıla kadar ceza öngören taslağımızı Meclis'e sunduk. Bu taslak komisyondan geçti. Kurusıkı da buna dahil düğünlerde, nişanlarda silah atılıyor, oralarda eğer silah atılmışsa yarı oranında arttırılması söz konusu."

Trafikte yol kesme, ulaşım araçlarını engelleme konularında da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis öngören düzenlemenin TBMM'de olduğunu aktaran Bakan Tunç, bunların yanı sıra bilişim suçları, telefon dolandırıcılığı, sanal bahis konularında da düzenlemelerin yasalaşması gerektiğini ifade etti.