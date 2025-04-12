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12 NİSAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

12 NİSAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

10:4912/04/2025, Cumartesi
G: 12/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Altın, cuma günü tarihi bir zirveye ulaşarak ons başına 3 bin 200 doları geçti ve tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altın vadeli işlemleri ise 2 bin 263 dolara çıkarak seans içi rekor kırarken, haftayı son 5 yılın en güçlü beş günlük performansı ile kapattı.

Altın fiyatları, cuma günü güvenli liman varlıkları arasında zirveye çıkarak ons başına 3 bin 200 doları geçerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Aynı gün, tahvil ve dolar piyasalarında ise sert düşüşler yaşandı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergisi politikasına ilişkin belirsizliğin yanında Çin'den ABD'ye gelen "ticaret savaşına sonuna kadar yanıt vereceğiz" mesajı, altın ons fiyatındaki yükselişte etkili oldu.

12 Nisan gram altın fiyatı 3957 TL, çeyrek altın fiyatı 6,332 TL’den işlem görüyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 3.957,69

Satış: 3.969,33

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 3.236,66

Satış: 3.239,57


ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 6.332,31

Satış: 6.473,50

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 25.329,77

Satış: 25.814,22

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 25.856,00

Satış: 26.238,01

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 12.625,76

Satış: 12.947,01

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 26.330,18

Satış: 26,995,01

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 3.617,16

Satış: 3.838,12

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