12 NİSAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

Altın, cuma günü tarihi bir zirveye ulaşarak ons başına 3 bin 200 doları geçti ve tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altın vadeli işlemleri ise 2 bin 263 dolara çıkarak seans içi rekor kırarken, haftayı son 5 yılın en güçlü beş günlük performansı ile kapattı.

1 /10 Altın fiyatları, cuma günü güvenli liman varlıkları arasında zirveye çıkarak ons başına 3 bin 200 doları geçerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Aynı gün, tahvil ve dolar piyasalarında ise sert düşüşler yaşandı.

2 /10 ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergisi politikasına ilişkin belirsizliğin yanında Çin'den ABD'ye gelen "ticaret savaşına sonuna kadar yanıt vereceğiz" mesajı, altın ons fiyatındaki yükselişte etkili oldu. 12 Nisan gram altın fiyatı 3957 TL, çeyrek altın fiyatı 6,332 TL’den işlem görüyor.

3 /10 GRAM ALTIN FİYATI Alış: 3.957,69 Satış: 3.969,33

4 /10 ALTIN/ONS FİYATI Alış: 3.236,66 Satış: 3.239,57



5 /10 ÇEYREK ALTIN FİYATI Alış: 6.332,31 Satış: 6.473,50

6 /10 CUMHURİYET ALTINI FİYATI Alış: 25.329,77 Satış: 25.814,22

7 /10 TAM ALTIN FİYATI Alış: 25.856,00 Satış: 26.238,01

8 /10 YARIM ALTIN FİYATI Alış: 12.625,76 Satış: 12.947,01

9 /10 ATA ALTIN FİYATI Alış: 26.330,18 Satış: 26,995,01