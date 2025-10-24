15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: MEB 15 bin sözleşmeli öğretmenlik atama kurası ne zaman, tarih açıklaması geldi mi?

Öğretmen adaylarının merakla beklediği 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih süreci başlıyor. MEB tarafından yayımlanan kılavuza göre başvurular 17-21 Kasım tarihleri arasında alınacak. Ataması tamamlanan öğretmenler, gerekli güvenlik incelemelerinin ardından 19 Ocak 2026’da göreve başlayacak. İşte MEB atama takvimi ve süreçle ilgili ayrıntılar...