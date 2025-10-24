15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: MEB 15 bin sözleşmeli öğretmenlik atama kurası ne zaman, tarih açıklaması geldi mi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin tercih kılavuzu yayımlandı. Adaylar, tercih başvurularını 17-21 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek. Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının ardından 19 Ocak 2026 tarihinde görevlerine başlayacak.
15 BİN ÖĞRETMEN TERCİHLERİ BAŞLADI MI?
Tercih başvuruları 17 Kasım'da başlayacak, 21 Kasım'da sona erecek. Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifresi kullanmak suretiyle elektronik ortamda alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne gitmeyecek.
Adayların sözlü sınav sonuçlarına yönelik itirazları, 1 - 5 Eylül 2025 tarihleri arasında "eitiraz.meb.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda alındı. İtirazlar, sözlü sınav komisyonlarınca değerlendirilerek 3 Ekim 2025 tarihinde sonuçlandırıldı.
Sözlü sınava giren adaylardan başarılı olanların tercih ve atama işlemlerine ilişkin hazırlanan "2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu" ise bugün yayımlandı.
Buna göre öğretmen adayları, eğitim kurumu tercih başvurularını 17 - 21 Kasım 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda yapacak olup atamalar, 24 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.
Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla görevlerine başlayacak.