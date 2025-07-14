15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün bu yıl Salı gününe denk gelmesiyle birlikte, vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de kargo şirketlerinin çalışma durumu oldu. Resmi tatillerde kamu kurumları ve çoğu özel sektör kuruluşu hizmet vermediği için, kargo gönderimi veya teslimatı bekleyenler "15 Temmuz'da kargolar açık mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki 15 Temmuz’da kargolar dağıtım yapacak mı? İşte detaylar.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün Türkiye'de resmi tatil olarak belirlenmesiyle birlikte, bu özel tarihte kargo şirketlerinin çalışma durumu vatandaşlar tarafından sıkça merak ediliyor. 2025 yılında 15 Temmuz Salı gününe denk geldiği için birçok hizmet noktasının kapalı olması bekleniyor. 15 Temmuz, resmi tatil statüsünde olduğu için tüm kamu ve özel bankaların şubeleri kapalı olacak. Peki Kargolar 15 Temmuz'da Dağıtım Yapmayacak mı? İşte detaylar.
15 Temmuz kargolar açık mı? Kargolar 15 Temmuz'da dağıtım yapacak mı?
Genel itibarıyla, 15 Temmuz Salı günü kargo şirketleri kapalı olacak. Bu durum, PTT Kargo gibi kamuya bağlı firmaların yanı sıra, Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, MNG Kargo, Sürat Kargo gibi büyük özel kargo firmaları için de geçerlidir. Resmi tatil olması sebebiyle, bu tarihte kargo şubeleri kapalı olacak ve dağıtım işlemleri yapılmayacaktır.
Bu nedenle, kargo işlemi olan vatandaşların işlerini 16 Temmuz Çarşamba günü itibarıyla normal çalışma düzenine dönecek olan kargo firmalarına ertelemesi gerekmektedir. Ancak, bazı özel durumlarda (örneğin, büyük e-ticaret platformlarının anlaşmalı olduğu kurye hizmetleri veya sınırlı sayıda havaalanı/AVM şubeleri) farklılıklar olabileceği için, en doğru ve güncel bilgiyi ilgili kargo firmasının kendi web sitesinden veya müşteri hizmetlerinden edinmek en sağlıklısı olacaktır.
MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
Cumartesi: 08.30-14.00
Hafta içi: 08.30-18.00
ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
Cumartesi: 08.30-13.00
Hafta içi: 08.30-18.00
PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
Cumartesi: Kapalı
Hafta içi: 08.30-13.30
SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
Doğu illerinde cumartesi: 08.30-14.00
Doğu illerinde hafta içi: 08.30-18.00
Batı illerinde cumartesi: 09.00-14.30
Batı illerinde hafta içi: 09.00-18.30