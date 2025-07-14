Bu nedenle, kargo işlemi olan vatandaşların işlerini 16 Temmuz Çarşamba günü itibarıyla normal çalışma düzenine dönecek olan kargo firmalarına ertelemesi gerekmektedir. Ancak, bazı özel durumlarda (örneğin, büyük e-ticaret platformlarının anlaşmalı olduğu kurye hizmetleri veya sınırlı sayıda havaalanı/AVM şubeleri) farklılıklar olabileceği için, en doğru ve güncel bilgiyi ilgili kargo firmasının kendi web sitesinden veya müşteri hizmetlerinden edinmek en sağlıklısı olacaktır.