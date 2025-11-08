Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
2000 Sonrası SGK'lı Olan Kademeli Emeklilik Prim Yaş Tablosu: Kademeli Emeklilik yeni gelişme var mı, Meclis'e geldi mi?

2000 Sonrası SGK'lı Olan Kademeli Emeklilik Prim Yaş Tablosu: Kademeli Emeklilik yeni gelişme var mı, Meclis'e geldi mi?

10:508/11/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

EYT düzenlemesinin ardından gözler bu kez kademeli emeklilik sistemine çevrildi. Özellikle 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta girişi bulunan çalışanlar, yeni düzenlemenin kendilerini kapsayıp kapsamayacağını merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bu konuda yeni bir hazırlık yaptığı iddiaları gündemdeki yerini koruyor.

EYT sonrası sırada kademeli emeklilik mi var? Milyonlarca çalışan, yeni düzenlemeden kimlerin yararlanacağını merak ediyor. 1999-2008 yılları arasında sigorta girişi bulunanlar için umut veren açıklamalar gelirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan gelecek adımlar yakından takip ediliyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sonrası gündeme gelen kademeli emeklilik, yüz binlerce çalışan tarafından yakından takip ediliyor. 1999-2008 yılları arasında sigortalı olanlar, yapılacak düzenlemenin kendilerine de hak verip vermeyeceğini araştırıyor. 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olan ve EYT düzenlemesinden yararlanamayan milyonlarca vatandaş, kademeli emeklilik düzenlemesini bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya ilişkin teknik hazırlıkların devam ettiğini belirtti.

EYT düzenlemesine takılan 8 Eylül 1999 sonrası sigortalılar için umut ışığı olan kademeli emeklilik sistemi, yeniden gündemde. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği düzenleme için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan yeni açıklama geldi. Bakan, çalışmaların sürdüğünü vurgularken, “Kademeli emeklilik ne zaman yasalaşacak?” sorusu ise her geçen gün daha fazla soruluyor. Peki, bu düzenleme kimleri kapsayacak, şartlar ne olacak.

EYT kapsamı dışında kalan milyonlarca kişi için umut olan “kademeli emeklilik” yeniden gündeme geldi. 1999 sonrası sigorta girişi bulunan çalışanlar, erken emekli olabilecekleri bir düzenlemeyi merakla bekliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, çalışmaların sürdüğünü belirtti. Gözler şimdi yeni düzenlemenin kapsamı ve çıkış tarihine çevrildi.

KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI? SON DURUM NE?

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan 13 Ocak Pazartesi günü katıldığı bir canlı yayında kademeli emeklilik konusuna da değindi. Bakan Işıkhan, "Burada asla bir mağduriyet söz konusu değildir. Mağduriyetle ön plana çıkmak bence sağlıklı bir tarz değildir. Bu çerçevede biz şu an mevcut aktüeryal dengeyi nasıl sağlayabiliriz, emeklilerimize aylıkları düzenli bir şekilde nasıl ödeyebiliriz, sağlık hizmetlerini Sürdürülebilir hale nasıl getirebiliriz bunun telaşı ve çalışması içerisindeyiz." dedi.

KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?

Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor.

#kademeli emeklilik
#Kademeli Emeklilik Tablosu
#Kademeli emeklilik prim tablosu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ BAŞVURU E DEVLET EKRANI 2025: TOKİ 500 bin konut başvuruları başladı mı, duyuru geldi mi? T.C. kimlik numarasına göre başvuru tarihleri