2025-2026 okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek?

2025 yaz tatili yeni başlamış olsa da, milyonlarca öğrenci ve veli şimdiden “Okullar ne zaman açılacak?” sorusunun cevabını merak etmeye başladı. Peki, 2025-2026 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak? Yaz tatili kaç gün sürecek? Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıflar kaç gün erken başlayacak? MEB’in açıkladığı takvimde tüm detaylar belli oldu.

1 /6 2025 yaz tatili henüz başlamış olsa da, milyonlarca öğrenci ve veli şimdiden “Okullar ne zaman açılacak?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan yeni eğitim öğretim takvimi, yaz tatilinin sona ereceği tarihi ve yeni dönemin başlangıcını netleştirdi.

2 /6 20 Haziran 2025 Cuma günü karne alan öğrenciler yaklaşık 2,5 aylık yaz tatiline girdi. Ancak Eylül ayında tekrar ders zili çalacak. Yeni takvime göre, öğretmenler için mesleki çalışmalar 1 Eylül’de başlayacak. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıflar ise uyum eğitimi kapsamında 1 hafta erken okula başlayacak.

3 /6 2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? MEB'in resmi açıklamasına göre: Öğretmenler için mesleki eğitimler: 1 Eylül 2025 Pazartesi Okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri için uyum haftası: 1-5 Eylül 2025 Tüm sınıflar için eğitim öğretim yılı başlangıcı: 8 Eylül 2025 Pazartesi



4 /6 ARA TATİL VE SÖMESTR (YARIYIL) TAKVİMİ Yeni dönemde ara tatil ve yarıyıl dinlenme süresi de belli oldu. 2025-2026 eğitim yılında öğrenciler üç kez dinlenecek. 1. Ara Tatil: 10-14 Kasım 2025 Yarıyıl Tatili (Sömestr): 19 - 30 Ocak 2026 2. Ara Tatil: 16-20 Mart 2026





5 /6 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? Eğitim maratonu, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Böylece 2026 yaz tatili için geri sayım 26 Haziran itibarıyla başlayacak. 1. Dönem Sonu: 16 Ocak 2026 Cuma 2. Dönem ve yıl sonu: 26 Haziran 2026 Cuma

