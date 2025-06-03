2025 DGS BAŞVURU TAKVİMİ: DGS geç başvurular ne zaman başlayacak?

Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS), iki yıllık ön lisans eğitimlerini, lisans seviyesine çıkarmak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. 2025 DGS başvuruları, 2 Haziran 2025 Pazartesi günü tamamlandı. Başvuru sürecini kaçıran adaylar, geç başvurunun ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, 2025 DGS geç başvuruları ne zaman başlayacak?
Önlisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapabilmelerine imkan sağlayan DGS, lisans düzeyinde eğitim almak isteyen adaylar için önemli bir adım. 21 Mayıs 2025'te başlayan başvuru süreci, 2 Haziran 2025 Pazartesi günü tamamlandı.
Başvuru sürecini kaçıranlar veya başvurularını yapamayanlar, geç başvuru tarihini merak ediyor. Peki, 2025 DGS geç başvuru ne zaman? Geç başvuru sınav ücreti ne kadar olacak?
2025 DGS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
DGS için geç başvurular 13 Haziran 2025 Cuma günü yapılabilecek.
DGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ÖSYM tarafından 2025 DGS'ye katılım ücreti 950 TL olarak belirlendi. Geç başvurular ise bu tutarın üzerine ek ücretle alınacak.
2025 DGS NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK?
ÖSYM'nin 2025 sınav takvimine göre DGS, 20 Temmuz 2025 Pazar günü ülke genelinde gerçekleştirilecek.