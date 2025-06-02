Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bayram sabahı kılınacak namazın vakitleri netleşti. Diyanet İşleri Başkanlığı, 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak Kurban Bayramı için 81 ilde geçerli bayram namazı saatlerini kamuoyuyla paylaştı. Bayram sabahı camilere gitmeyi planlayan vatandaşlar için il il bayram namazı vakitleri belli oldu.
Müslümanların heyecanla beklediği Kurban Bayramı 2025'te, bayram namazı saatleri Diyanet’in resmi internet sitesinde yayımlandı. Her ilde güneşin doğuş saatine göre belirlenen bu vakitler, ibadetlerini yerine getirmek isteyenler için büyük önem taşıyor.
İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ
İstanbul: 06:08
Ankara: 05:55
İzmir: 06:22
Bursa: 06:10
Adana: 05:52
Edirne: 06:16
Çanakkale: 06:20
Şanlıurfa: 05:38
Mersin: 05:55
Samsun: 05:38
Trabzon: 05:25
Adıyaman: 05:39
Afyonkarahisar: 06:07
Ağrı: 05:15
Aksaray: 05:54
Amasya: 05:41
Antalya: 06:11
Ardahan: 05:13
Artvin: 05:16
Aydın: 06:20
Balıkesir: 06:16
Bartın: 05:53
Batman: 05:27
Bayburt: 05:25
Bilecik: 06:06
Bingöl: 05:27
Bitlis: 05:22
Bolu: 05:58
Burdur: 06:11
Çankırı: 05:50
Çorum: 05:45
Denizli: 06:15
Diyarbakır: 05:30
Düzce: 05:59
Elazığ: 05:33
Erzincan: 05:29
Erzurum: 05:21
Eskişehir: 06:05
Gaziantep: 05:44
Giresun: 05:30
Gümüşhane: 05:27
Hakkari: 05:17
Hatay: 05:51
Iğdır: 05:10
Isparta: 06:09
Kahramanmaraş: 05:44
Karabük: 05:53
Karaman: 06:00
Kars: 05:12
Kastamonu: 05:48
Kayseri: 05:47
Kilis: 05:46
Kırıkkale: 05:53
Kırklareli: 06:13
Kırşehir: 05:52
Kocaeli: 06:05
Konya: 06:01
Kütahya: 06:08
Malatya: 05:37
Manisa: 06:20
Mardin: 05:30
Muğla: 06:20
Muş: 05:23
Nevşehir: 05:51
Niğde: 05:52
Ordu: 05:32
Osmaniye: 05:48
Rize: 05:22
Sakarya: 06:03
Siirt: 05:24
Sinop: 05:40
Şırnak: 05:22
Sivas: 05:39
Tekirdağ: 06:14
Tokat: 05:39
Tunceli: 05:30
Uşak: 06:12
Van: 05:16
Yalova: 06:08
Yozgat: 05:47
Zonguldak: 05:55