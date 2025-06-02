Müslümanların heyecanla beklediği Kurban Bayramı 2025'te, bayram namazı saatleri Diyanet’in resmi internet sitesinde yayımlandı. Her ilde güneşin doğuş saatine göre belirlenen bu vakitler, ibadetlerini yerine getirmek isteyenler için büyük önem taşıyor.