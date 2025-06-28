2025 TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları ne zaman? Kimler başvurabilir, şartlar neler?

2025 TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ'nin sosyal konut projeleri için ihale süreci 7 Kasım 2024 tarihinde başladı ve 2025 yılı Haziran ayına kadar devam edecek. Bu nedenle, sosyal konut başvurularının da 2025 Haziran ayından sonra başlaması bekleniyor. Resmî açıklamaya göre, yıl sonuna doğru tüm Türkiye genelinde geniş kapsamlı yeni bir kampanya başlatılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un açıklamasına göre; 2025 yılı sonuna kadar Cumhuriyet tarihinin en büyük konut kampanyası duyurulacak. 81 ili kapsayacak bu kampanya ile birlikte başvuru detayları kamuoyuna duyurulacak.



