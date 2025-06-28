2025 TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları ne zaman? Kimler başvurabilir, şartlar neler?

Dar gelirli vatandaşlara ev sahibi olma fırsatı sunan TOKİ, 2025 yılı için planladığı 250 bin sosyal konut projesiyle yeniden gündemde. TOKİ’nin 81 ilde hayata geçirmeyi planladığı proje kapsamında, başvuru tarihleri, başvuru şartları ve ödeme planı detayları milyonlarca kişi tarafından merakla araştırılıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak değerlendirilen bu projeyle birlikte, gençlerden emeklilere, engelli bireylerden şehit yakını ailelere kadar birçok özel grup için kontenjanlar ayrılacak. Peki, TOKİ 250 bin konut başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru nasıl yapılacak?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilecek 250 Bin Sosyal Konut Projesi, yalnızca dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı değil, aynı zamanda çevreye duyarlı yaşam alanları sunmayı da amaçlıyor. Modern şehircilik anlayışıyla tasarlanan bu konutlar, sıfır atık prensibine uygun şekilde, enerji verimliliği yüksek ve iklim dostu malzemelerle inşa ediliyor.
TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ NEDİR?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen “250 Bin Sosyal Konut Projesi”, dar ve orta gelirli vatandaşların uygun fiyatlarla ev sahibi olmasını hedefliyor. Bu kapsamda her şehirde belirlenen kontenjanlarla konut yapımı planlanıyor. Kent merkezi ve ilçelerde nüfusa göre en az 100 ile 500 arasında konut üretilecek. Projede ayrıca özel gruplara da kontenjan ayrılacak.
2025 TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TOKİ'nin sosyal konut projeleri için ihale süreci 7 Kasım 2024 tarihinde başladı ve 2025 yılı Haziran ayına kadar devam edecek. Bu nedenle, sosyal konut başvurularının da 2025 Haziran ayından sonra başlaması bekleniyor. Resmî açıklamaya göre, yıl sonuna doğru tüm Türkiye genelinde geniş kapsamlı yeni bir kampanya başlatılacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un açıklamasına göre; 2025 yılı sonuna kadar Cumhuriyet tarihinin en büyük konut kampanyası duyurulacak. 81 ili kapsayacak bu kampanya ile birlikte başvuru detayları kamuoyuna duyurulacak.
TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
TOKİ sosyal konut projelerine başvurabilmek için genel olarak aşağıdaki şartların sağlanması bekleniyor:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Başvuru yapılan il sınırları içinde en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak
Kendisi, eşi veya çocukları adına tapuda kayıtlı herhangi bir konutun bulunmaması
Belirlenen gelir sınırının altında aylık hane gelirine sahip olmak
18 yaşını doldurmuş olmak
Ayrıca gençler, emekliler, engelliler, şehit aileleri ve gaziler için özel kontenjanlar ayrılacak ve bu gruplar başvurularda öncelikli olacak.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
TOKİ başvurularının, önceki dönemlerde olduğu gibi ağırlıklı olarak e-Devlet kapısı üzerinden veya yetkili bankalar aracılığıyla yapılması bekleniyor. Resmî başvuru tarihleri ve yöntemleri açıklandığında www.toki.gov.tr üzerinden tüm bilgiler kamuoyuyla paylaşılacak.
TOKİ ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
Konutlar için belirlenecek peşinat tutarları, taksitlendirme seçenekleri ve vade oranları başvuru kılavuzu ile birlikte ilan edilecek. TOKİ projelerinde genel olarak;
%10-20 arasında değişen peşinat oranları, 240 aya kadar uzayan vade seçenekleri,
sabit ve düşük taksitlerle ödeme kolaylığı sunulması bekleniyor. Bu sayede dar gelirli vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olması hedefleniyor.
HANGİ İLLERDE TOKİ KONUTU YAPILACAK?
TOKİ, 81 ilin tamamında proje geliştirmeyi planlıyor. İl ve ilçe bazında nüfus yoğunluğu, ihtiyaç durumu ve arsa uygunluğuna göre proje sayısı belirlenecek. Nüfusu 10 binden az olan ilçelerde en az 100 konut, 10 binden fazla olanlarda ise en az 500 konut yapılacak.
TOKİ BAŞVURULARINI KAÇIRMAMAK İÇİN NE YAPMALI?
TOKİ sosyal konut projelerine başvurmak isteyen vatandaşların, TOKİ'nin resmi web sitesini ve e-Devlet platformunu düzenli olarak takip etmeleri öneriliyor. Ayrıca yerel duyurular ve valilik/kaymakamlık açıklamaları da başvuru süreci hakkında önemli bilgiler içerebilir. Haziran 2025 sonrası açıklanması beklenen başvuru süreciyle birlikte, milyonlarca vatandaş için ev sahibi olma umudu yeniden canlanacak.