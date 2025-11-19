Kasım ayının ortasını geride bırakırken milyonlarca çalışanın gündeminde tek bir soru var: 2026 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Yıl sonu enflasyon verilerinin netleşmeye başlamasıyla birlikte Ankara kulisleri hareketlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile sendikalar arasındaki trafik hızlanırken, asgari ücret tespit komisyonu toplantısı öncesi masadaki ilk zam oranları ortaya çıkmaya başladı. İşte refah payı, enflasyon farkı ve uzmanların işaret ettiği o kritik tarih...

1 /6 Türkiye genelinde yaklaşık 8 milyon çalışanı doğrudan, tüm piyasaları ise dolaylı yoldan etkileyen asgari ücret maratonu için geri sayım başladı. 19 Kasım 2025 itibarıyla gözler, Aralık ayında kurulacak pazarlık masasına çevrildi. Ekonomi yönetiminin "enflasyonu düşürme" hedefi ile çalışanların "alım gücü" talebi arasındaki dengenin nasıl kurulacağı merak konusu.

2 /6 Masadaki İlk Rakamlar ve Enflasyon Beklentisi Merkez Bankası'nın yılın son Enflasyon Raporu ve piyasa katılımcıları anketi, asgari ücret zammı için belirleyici bir rol oynuyor. Kulislerden gelen bilgilere göre, hükümet kanadı ve işveren tarafı, hedeflenen enflasyon oranına göre bir artış yapılmasını savunurken; işçi sendikaları (TÜRK-İŞ, DİSK) gerçekleşen enflasyon ve yaşam maliyeti (açlık sınırı) üzerinden bir pazarlık yürütmeye hazırlanıyor.





3 /6 Refah Payı Eklenecek mi?

Özellikle %30 ile %45 arasında değişen zam senaryoları şu an için en güçlü ihtimaller arasında yer alıyor. Uzmanlar, "Refah payı eklenip eklenmeyeceği zammın kaderini belirleyecek" yorumunu yapıyor.

4 /6 Asgari Ücret Tespit Komisyonu Ne Zaman Toplanacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, işçi ve işveren temsilcilerini Aralık ayının ilk haftasında davet etmesi bekleniyor. Takvimin şu şekilde işlemesi öngörülüyor:

1. Toplantı: 2-5 Aralık 2025 (Bakanlıkta ilk görüşme)

2. Toplantı: Verilerin ve ekonomik raporların sunulması.

3. Toplantı: Pazarlıkların artması ve rakamların telaffuz edilmesi.

Final: Aralık ayının son haftası Cumhurbaşkanı tarafından rakamın açıklanması.

5 /6 Uzmanlardan "Ara Zam" ve "Refah Payı" Uyarısı Ekonomistler, 2025 yılı boyunca yaşanan hayat pahalılığının, 2026 asgari ücretine yüksek bir refah payı olarak yansıması gerektiği görüşünde birleşiyor. Özellikle büyükşehirlerdeki kira artışları ve gıda enflasyonu, masadaki en büyük gündem olacak.