2026 asgari ücreti ne zaman belirlenecek? Enflasyon, refah payı, zam oranı... Yeni asgari ücret nasıl şekillenecek? İşte olası zam senaryoları

Mevcut asgari ücret ve 2026 zam senaryoları

2025 yılı için geçerli net asgari ücret 22 bin 104 lira 67 kuruş. Bir işçi için işverene toplam maliyet ise 30 bin 621 lira 48 kuruş seviyesinde bulunuyor.





2026 yılı için farklı ekonomik göstergelere göre ortaya çıkan olası zam senaryoları şöyle: