2026 asgari ücreti ne zaman belirlenecek? Enflasyon, refah payı, zam oranı... Yeni asgari ücret nasıl şekillenecek? İşte olası zam senaryoları

2026 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret için geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanacağını duyurdu. Ekonomistler farklı senaryolara dikkat çekerken, milyonlarca çalışanın gözü açıklanacak yeni rakamda. Yeni ücretle birlikte sigorta primlerinden borçlanma tutarlarına kadar pek çok ödeme kalemi de değişecek. Peki çalışanların maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Enflasyon oranı mı, yoksa refah payı mı belirleyici olacak?, Türkiye’de gelir dengesi nasıl etkilenecek, işverenlerin mali yükü artacak mı? Tüm gözler Aralık ayında başlayacak kritik pazarlıklarda. İşte olası asgari ücret zam miktarları ve son gelişmeler.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026’da geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun Aralık ayında toplanacağını açıkladı. Işıkhan, “Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz.” diyerek yeni ücretin çalışanlar için adil ve dengeli bir şekilde belirleneceğini vurguladı.
Yeni asgari ücret için geri sayım başladı
Asgari ücret belirleme süreci resmen başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı sunumda, komisyonun Aralık ayında bir araya geleceğini duyurdu.
Bakan Işıkhan, “2002 yılında 184 lira olan asgari ücreti reel olarak yüzde 223 artırmış olduk. Bu sene de aralık ayında, 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için komisyonumuz toplanacak.” ifadelerini kullandı.
“Çalışanlarımızı enflasyona karşı korumaya devam edeceğiz”
Işıkhan, açıklamasında çalışanların alım gücünün korunacağına dikkat çekti: “Çalışanlarımızı enflasyona karşı koruma ve onlar için kalıcı refah sağlama prensibimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.”
Bakan ayrıca, bakanlık ve bağlı kuruluşların 2026 yılı toplam bütçesinin 447 milyar 903 milyon 261 bin lira olduğunu da açıkladı.
7 milyon kişi etkilenecek
Yeni asgari ücret, Türkiye’deki yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiriyor.
Komisyonun kararının ardından 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni ücret, sadece maaşları değil; sigorta primleri, borçlanma tutarları, BES kesintileri ve stajyer maaşlarını da yeniden şekillendirecek.
Komisyon nasıl belirliyor?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere toplam 15 üyeden oluşuyor. Toplantılar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın çağrısıyla genellikle aralık ayında dört oturum halinde yapılıyor.
Kararlar oy çokluğuyla alınıyor, oyların eşit çıkması durumunda ise Komisyon Başkanı’nın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılıyor. Henüz ilk toplantı tarihi açıklanmadı; ancak tarafların aralık ayının ilk yarısında masaya oturması bekleniyor.
Mevcut asgari ücret ve 2026 zam senaryoları
2025 yılı için geçerli net asgari ücret 22 bin 104 lira 67 kuruş. Bir işçi için işverene toplam maliyet ise 30 bin 621 lira 48 kuruş seviyesinde bulunuyor.
2026 yılı için farklı ekonomik göstergelere göre ortaya çıkan olası zam senaryoları şöyle:
2026 Asgari ücret için olası zam senaryoları
%16 zam: Orta Vadeli Plan (OVP) 2026 revize enflasyon hedefine göre net 25.641 TL
%22,5 zam: Gerçekleşen ve hedef enflasyon ortalamasına göre net 27.077 TL
%28,5 zam: OVP 2025 revize enflasyon hedefine göre net 28.404 TL
%30 zam: Hedef enflasyon + refah payı dahil edildiğinde net 28.735 TL
%34 zam: Gerçekleşen enflasyon + %5 refah payı dikkate alındığında net 29.619 TL
%40 zam: Gerçekleşen enflasyon + %11 refah payı senaryosuna göre net 30.946 TL
Bu tahminlere göre, yeni asgari ücretin 26 bin TL ile 31 bin TL aralığında olması bekleniyor.
Yeni ücretle birlikte tüm prim ve kesintiler değişecek
Asgari ücrete yapılacak zam; Genel Sağlık Sigortası priminden BAĞ-KUR ödemelerine, doğum ve askerlik borçlanmalarından stajyer maaşlarına kadar birçok kalemi doğrudan etkileyecek.
Yeni oranlar, asgari ücretin açıklanmasının ardından Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.
Ekonomistler ne diyor?
Ekonomistler, OVP hedeflerinin yanı sıra enflasyonun düşüş hızının ve refah payının belirleyici olacağı görüşünde.
Birçok uzmana göre 2026 yılında tek zam yapılması planlanıyor ve bu oran %30–35 bandında şekillenebilir.
Gözler Aralık ayında
Asgari ücretin belirlenmesi sadece ücretlileri değil, işverenleri ve kamu maliyesini de doğrudan ilgilendiriyor.
Aralık ayında başlayacak görüşmelerin sonucunda belirlenecek yeni rakam, Türkiye’deki milyonlarca çalışanın gelir seviyesini ve sosyal dengeleri etkileyecek.