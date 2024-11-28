"İUP maaşları ne zaman yatacak 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İŞKUR tarafından yürütülen ve işsiz bireylerin istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla uygulanan bir eğitim ve rehberlik programı olan İUP maaşlarının ne zaman yatacağı engelliler, kadınlar ve eski hükümlüler tarafından merak ediliyor. İUP maaşları, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından hesaplara yatırılacak. Peki, İUP maaşları ne zaman yatacak? İUP (TYP) maaşları ayın kaçında verilecek? İşte, İUP maaşı ödeme takvimi son durum.

1 /6 "İUP maaşları ne zaman yatacak 2024? Kasım ayı İUP ödeme takvimi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Eski adıyla TYP olan İşgücü Uyum Programı (İUP) maaşı ödeme tarihi için beklentiler arttı. İŞKUR tarafından yürütülen ve işsiz bireylerin istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla uygulanan bir eğitim ve rehberlik programı olan İUP, ilk maaş dönemine giriyor. Kişilerin mevcut işgücü piyasasına uyum sağlamalarını kolaylaştırmak, mesleki becerilerini geliştirmek için ortaya çıkan İUP, maaşlarının ne zaman yatacağı ile gündemde yer alıyor.

2 /6 İUP MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK? İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında çalışanların maaşlarının ne zaman yatacağına dair net bir tarih henüz açıklanmış değil. Ancak, maaş ödemelerinin önümüzdeki günlerde hesaplara yatırılması bekleniyor. İlgili kurumlar, bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapacaklarını duyurdu.

3 /6 Ödemeler, programda çalışılan gün sayısına göre hesaplanmakta olup, Ekim ayından itibaren maaşlarda artış yapılacağı ve aylık miktarın 12 bin TL'ye çıkarılacağı belirtiliyor​.

4 /6 İUP’un Amacı ve İşleyişi Mesleki Eğitim: Program, işsiz bireylere teorik ve uygulamalı derslerle mesleki eğitim verir. Eğitim sürecinde bireylerin becerileri geliştirilir ve onların istihdam edilebilirlikleri artırılır.

5 /6 Maddi Destek: Eğitim süresince katılımcılara cep harçlığı olarak maddi destek sağlanır. Bu sayede işsiz bireylerin geçimlerini sağlamalarına katkıda bulunulur.İstihdam Sağlama: Eğitimi tamamlayan bireyler, iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan niteliklere uygun olarak istihdam edilme şansına sahip olur.