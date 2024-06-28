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300-320-350 PUANLA HANGİ LİSEYE GİDİLİR? Anadolu, Fen, İmam Hatip, Meslek lisesi....

10:34 - 28/06/2024 جمعہ
Yeni Şafak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS), her yıl binlerce öğrencinin geleceğini belirleyen önemli bir sınav olarak öne çıkıyor. 2024 yılı LGS süreci de öğrenci ve velilerin yoğun ilgisiyle devam ediyor. Bu süreçte, lise taban puanları ve yüzdelik dilimlerin açıklanacağı tarihler en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

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"250, 300, 350, 400, 450, 500 puanla alan liseler hangileri" sorusunun cevabı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS), 2024 yılında da öğrenci ve velilerin büyük bir heyecanla beklediği önemli bir süreci başlatıyor. Bu yılın adayları için Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi gibi çeşitli liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri büyük önem taşıyor.

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LGS SINAV SONUÇLARI 2024 AÇIKLANDI

2024 LGS sınav sonuçları erişime açıldı. MEB'den yapılan açıklamada "

LGS Kapsamındaki Merkezî Sınav Sonuçları Açıklandı

2 Haziran 2024 tarihinde LGS kapsamında gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav" sonuçları, https://meb.gov.tr adresinden erişime açıldı." ifadeleri kullanıldı.

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LGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

LGS sınav sonuçları her yıl olduğu gibi bu yılda meb.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak. Adaylara sınav sonuçları basılı veya mail yoluyla bildirilmeyecek.

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Adaylar sınav sonuçları ekranında Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil testlerinden doğru-yanlış cevap sayılarını görüntüleyebilecek.

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LGS sınav sonuçları ekranında adayların 100 ve 500 puan arasında değerlendirilen sonuçları yer alacak.

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KAÇ PUANLA HANGİ LİSEYE GİDİLİR?

LGS 2023: Geçtiğimiz yılın taban puanları ve yüzdelik dilimleri, e-Okul sistemi üzerinden sorgulanabiliyor.

LGS 2023 TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYIN!

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LGS 2022: 2022 yılına ait taban puanları ve yüzdelik dilimleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) internet sitesinden yayımlanmıştı.

LGS 2022 TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYIN!

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Gaziantep Liseleri Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri ve Kontenjanları (2024)