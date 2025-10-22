5 yıl erken emeklilik müjdesi geldi! 9000’den 7200 prim günü ne zaman Meclis'e gelecek? Bağ-Kur prim eşitlemesi...

BORÇ YAPILANDIRMA VE İHYA DÜZENLEMESİ İÇİN KRİTİK TARİH

Şu an Meclis’e verilen yeni kanun teklifi muhalefet partileri tarafından sunuldu. Teklifte, “Bağ-Kurluların 9000 gün prim gününe ulaşması esnaf ve sanatkârlar için büyük bir ekonomik yük oluşturmaktadır.” ifadelerine yer verilmiş. Özetle, esnafın 9000 gün prim ödemesinin işletmelerin finansal durumunu olumsuz etkilediği, bu nedenle prim gün sayısının 9000’den 7200’e düşürülmesi gerektiği vurgulanıyor.

Muhalefetin verdiği bu kanun teklifinin Meclis sürecinde nasıl ilerleyeceğini takip edeceğiz. Umarız hükümet de esnaf ve sanatkârlarımızın bu konudaki haklı taleplerini dikkate alır ve bu düzenlemeyi bir an önce hayata geçirir.