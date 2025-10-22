5 yıl erken emeklilik müjdesi geldi! 9000’den 7200 prim günü ne zaman Meclis'e gelecek? Bağ-Kur prim eşitlemesi...

Bağ-Kur’luların emeklilik şartlarını SSK’lılarla eşitlemeyi amaçlayan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunuldu. Teklif, esnafın 9.000 gün prim ödeme zorunluluğunun mali yük oluşturduğunu belirterek, bu sürenin 7.200 güne düşürülmesini öngörüyor. Düzenlemenin yasalaşması halinde küçük esnaf, 5 yıl daha erken emekli olabilecek.
Bağ-Kur’luların emeklilik şartlarını SSK’lılarla eşitleyecek düzenleme için kanun teklifi Meclis’e sunuldu. Esnafa erken emeklilik yolunu açacak teklifte, 9.000 gün olan prim ödeme zorunluluğunun 7.200 güne düşürülmesi talep ediliyor. Düzenlemenin yasalaşması halinde Bağ-Kur’lular, 5 yıl erken emekli olabilecek.
Milyonlarca Bağ-Kur’lunun beklediği düzenlemeye ilişkin son durumu SGK Başuzmanı İsa Karakaş TGRT Haber'e değerlendirdi.
ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK GELİYOR MU?
İsa Karakaş'ın açıklamaları şöyle;
"Özellikle Bağ-Kur prim eşitlemesini bekleyen esnaf, sanatkar ve diğer Bağ-Kurlu kardeşlerimiz büyük bir serzeniş içinde. Sürekli olarak, “Hocam, bu Bağ-Kur 7200 günü yalan mı oldu, hayal mi oldu? Bununla ilgili hiçbir gelişme yok mu? Ankara’dasınız, takip ediyorsunuz, lütfen bir haber verin!” diye soran birçok Bağ-Kurlu kardeşimiz var.
BAĞKUR 7200 DÜZENLEMESİ İÇİN İLK ADIM ATILDI
Bugün, sıcak gelişme olarak Meclis’e Bağ-Kur prim eşitlemesiyle ilgili bir kanun teklifi verildi. Bildiğiniz gibi 6 Mayıs 2023 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız, “1 milyon küçük esnafımızın prim ödeme gün sayısını SSK’lılarla eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz” diye bir vaat vermişti. Peki, bu vaat yerine getirilecek mi? Kesinlikle yerine getirilecek. Bu konuda herhangi bir şüphem ve tereddüdüm yok. Ancak en önemli soru şu: Ne zaman?
BORÇ YAPILANDIRMA VE İHYA DÜZENLEMESİ İÇİN KRİTİK TARİH
Şu an Meclis’e verilen yeni kanun teklifi muhalefet partileri tarafından sunuldu. Teklifte, “Bağ-Kurluların 9000 gün prim gününe ulaşması esnaf ve sanatkârlar için büyük bir ekonomik yük oluşturmaktadır.” ifadelerine yer verilmiş. Özetle, esnafın 9000 gün prim ödemesinin işletmelerin finansal durumunu olumsuz etkilediği, bu nedenle prim gün sayısının 9000’den 7200’e düşürülmesi gerektiği vurgulanıyor.
Muhalefetin verdiği bu kanun teklifinin Meclis sürecinde nasıl ilerleyeceğini takip edeceğiz. Umarız hükümet de esnaf ve sanatkârlarımızın bu konudaki haklı taleplerini dikkate alır ve bu düzenlemeyi bir an önce hayata geçirir.
BAĞKUR BORCU OLANLAR DİKKAT
Bağ-Kur ihya mağdurları, Bağ-Kur tescil mağdurları ve borcu olanlar, maalesef emekli olamıyor. EYT çıktı ama Bağ-Kur borcu olduğu için birçok esnaf emekli olamıyor. Şu an ekonomik koşullar da göz önüne alındığında, esnafın bu yüksek faiz oranlarıyla borçlarını ödemesi oldukça zor.
Bu nedenle yeni bir borç yapılandırma yasası bekleniyor. Vergi borçları, SGK borçları, kredi borçları ve diğer borçlara yönelik geniş kapsamlı bir yapılandırma yasası çıkarılmalı. SGK ve Maliye’nin uyguladığı yüksek gecikme zamları ve faizlerin ödenmesi mümkün değil. Mevcut ekonomik durgunluk da göz önüne alındığında, bu yıl içinde bir yapılandırma düzenlemesi çıkması zorunlu görünüyor.
ESNAF PRİM GÜN SAYISININ DÜŞMESİNİ BEKLİYOR
Kanun teklifi Meclis’te görüşülmeye başlandığında sizleri ilk elden bilgilendireceğim. Eğer bu borç yapılandırma kanunu içinde ihya düzenlemesi yer alırsa, ihya borçları da yapılandırılabilir. Ancak bu teklif içinde ihya ile ilgili bir düzenleme yer almazsa, ihya için ayrıca bir kanun çıkmayacaktır. Bağ-Kur tescil mağdurları da haklı bir beklenti içinde. Çünkü Bağ-Kur’un mantığı gereği, bir kişi vergi mükellefi olup ticari faaliyete başladığında otomatik olarak Bağ-Kurlu sayılması gerekiyor. Ancak geçmiş yıllarda tescil yapılmadığı için birçok kişi mağdur oldu.