500 BİN TOKİ KONUT BAŞVURU ŞARTLARI 2025: 1+1, 2+1 evlerin TOKİ 500 bin sosyal konut projesi şartları neler?

500 bin sosyal konut için TOKİ başvuruları başladı. TCKN’nin son hanesine göre alınan başvuruların 15 Kasım’dan itibaren herkese açılacak olması, süreci daha da hızlandırdı. Özellikle “Aynı evden kaç kişi başvurabilir?” sorusu gündemdeki yerini koruyor. TOKİ başvuru şartları neler, kimler başvuru yapabilir? İşte yanıtı…
TOKİ İKAMET ŞARTI
a) İl Merkezindeki projeler için İl Merkezinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),
b) İlçe'de yapılan projeler için İlçe'de, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),
c) Belde'de yapılan projeler için Belde'de, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),
d) Büyükşehirlerde İl Merkezi olarak belirlenen ilçelerde (Ek Tablo) ikamet edenler İl merkezinde yapılan projeye başvuru yapabileceklerdir.
e) İkamet edilen İlçede kampanya kapsamında proje bulunmaması durumunda; İl Merkezindeki Projelere başvuru yapılabilecektir.
TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI
En az 10 yıldır T.C. vatandaşı olması,
Başvuru sahibinin 18 yaşını tamamlaması,
Konut satın almak için başvuruda bulunanların; kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde 24 Ekim 2025 tarihi itibarıyla tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce TOKİ ile sözleşme yapmamış olması gerekmektedir. Bağımsız konut haricinde sahip olunan taşınmazların hisselerinin toplam değeri 24 Ekim 2025 itibarıyla 1 milyon TL'yi (belediye rayiç değeri) geçmemelidir. Hak sahipleri sözleşme aşamasında belediyeden alınacak rayiç bedel belgesini ibraz edecektir.
10/11/1995 tarihinden sonra doğan başvuru sahiplerinin; kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları, anne ve babaları üzerine 24 Ekim 2025 itibarıyla tapuda kayıtlı bağımsız konut bulunmaması ve daha önce TOKİ ile sözleşme yapılmamış olması şarttır. Bu şartı sağlamayanlar (Şehit Ailesi kategorisi hariç) genç ve diğer kategorilere başvuramaz. Bağımsız konut dışı taşınmazlarda hisse toplamı 1 milyon TL’yi geçmemelidir.
Aylık hane halkı gelirinin (kendisi, eşi ve velayet altındaki çocuklar) başvuru dönemi itibarıyla son 12 aylık ortalaması esas alınarak en fazla aylık net 127.000 TL, İstanbul için en fazla aylık net 145.000 TL olması gerekmektedir.
Bir hane halkı adına (kişinin kendisi ve eşi) yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir. Sehven birden fazla başvuru yapılırsa ikinci başvuru iptal edilir.
3 ve Daha Fazla Çocuklu Aileler kategorisine; 19/12/2007’den sonra doğan 18 yaş altı en az 3 çocuğu bulunanlar başvurabilecektir.
Genç kategorisine 10/11/1995 tarihinden sonra doğan vatandaşlar başvurabilecektir.
Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisine; TOKİ ve SGK sisteminden hak sahipliği onaylananlar başvurabilecektir. Proje ilinde başvuru döneminden geriye dönük en az 3 yıl ikamet şartı vardır.
Bu kategoride gelir ve konut sahibi olmama şartı aranmaz. Konutlar %10 peşin, 240 ay vadeli şekilde satılır.
Gazi kategorisine; 1005 sayılı Kanun kapsamında Kore ve Kıbrıs gazisi olduğunu gösterir kimlik kartı olanlar başvurabilecektir. Gazi eşi ve çocukları bu kategoriden başvuru yapamaz.
Daha önceki sosyal konut projelerinde İlk Evim / Arsa Projesinde asil/yedek hak sahibi olanların kendileri veya eşleri bu projeye başvuramaz. (İsteyen önceki başvurusunu iptal edip başvurabilir.)
AFAD ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nda hak sahipliği bulunanlar bu projeye başvuramaz.
Evlilik tarihi dikkate alınmaksızın, başvuru dönemi sonunda evli olan eşlerin tüm başvuru şartlarını birlikte taşıması gerekmektedir.