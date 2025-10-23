82 83 84 plaka kodlu ilçelerde yeni adaylar açıklandı: Onaylandığında Türkiye'de il haritası yenilenecek

Türkiye'de bazı ilçelerin il statüsü kazanma beklentileri yeniden gündeme geldi. TÜİK verilerine göre, il olma kriterlerini karşılayan ilçeler için süreç hız kazanırken, özellikle nüfusu 100 binin üzerinde olan ve mevcut il merkezine uzak bölgelerdeki ilçeler öne çıkıyor. Resmi bir karar alınmasa da, bu ilçelerin ekonomik ve sosyal yapılarının il statüsüne uygun olduğu belirtiliyor. Sürecin nasıl işleyeceği ve hangi ilçelerin öncelikli olacağı ise hükümetin atacağı adımlarla netleşecek.

2 /26 TÜİK'İN İL OLMA KRİTERLERİ Türkiye'nin bazı ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, yaşadıkları yerlerin il statüsü kazanmasıyla ilgili beklenti içerisindedir. Ancak TÜİK’in belirttiği kriterler karşılanmadığı sürece bu taleplerin yerine getirilmesi mümkün olmuyor. TÜİK’in öne sürdüğü kriterlere göre: Nüfusu 100 binin altında olan ilçeler il olma hakkını kaybeder. İl merkezine 30 kilometreden daha yakın mesafedeki ilçeler bu sürece dahil edilmez.

3 /26 İşte il olması beklenen 24 ilçe; YÜKSEKOVA (HAKKARİ): NÜFUS 121.969

4 /26 MİDYAT (MARDİN): NÜFUS 122.308

5 /26 ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ): NÜFUS 127.755

6 /26 POLATLI (ANKARA): NÜFUS 128.895

7 /26 KAHTA (ADIYAMAN): NÜFUS 132.303

8 /26 KOZAN (ADANA): NÜFUS 132.642

9 /26 ÜNYE (ORDU): NÜFUS 132.915

10 /26 ERGANİ (DİYARBAKIR): NÜFUS 137.492

11 /26 KONYA EREĞLİ (KONYA): NÜFUS 153.849

12 /26 LÜLEBURGAZ (KIRKLARELİ): NÜFUS 155.670

13 /26 CİZRE (ŞIRNAK): NÜFUS 161.135

14 /26 NAZİLLİ (AYDIN): NÜFUS 162.000

15 /26 BANDIRMA (BALIKESİR): NÜFUS 166.836

16 /26 ERCİŞ (VAN): NÜFUS 171.000

17 /26 EDREMİT (BALIKESİR): NÜFUS 171.700

18 /26 ZONGULDAK EREĞLİ (ZONGULDAK): NÜFUS 175.294

19 /26 FETHİYE (MUĞLA): NÜFUS 177.569

20 /26 İSKENDERUN (HATAY): NÜFUS 227.498

21 /26 MANAVGAT (ANTALYA): NÜFUS 258.367

22 /26 SİVEREK (ŞANLIURFA): NÜFUS 271.832

23 /26 ÇORLU (TEKİRDAĞ): NÜFUS 294.000

24 /26 İNEGÖL (BURSA): NÜFUS 299.203

25 /26 TARSUS (MERSİN): NÜFUS 353.469