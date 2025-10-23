Yeni Şafak
82 83 84 plaka kodlu ilçelerde yeni adaylar açıklandı: Onaylandığında Türkiye'de il haritası yenilenecek

13:03 23/10/2025, Perşembe
Türkiye'de bazı ilçelerin il statüsü kazanma beklentileri yeniden gündeme geldi. TÜİK verilerine göre, il olma kriterlerini karşılayan ilçeler için süreç hız kazanırken, özellikle nüfusu 100 binin üzerinde olan ve mevcut il merkezine uzak bölgelerdeki ilçeler öne çıkıyor. Resmi bir karar alınmasa da, bu ilçelerin ekonomik ve sosyal yapılarının il statüsüne uygun olduğu belirtiliyor. Sürecin nasıl işleyeceği ve hangi ilçelerin öncelikli olacağı ise hükümetin atacağı adımlarla netleşecek.

Türkiye’de il olma potansiyeline sahip ilçeler yeniden gündeme geldi. TÜİK verilerine göre, nüfusu 100 binin üzerinde olan ve il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta bulunan ilçeler, il statüsü kazanma kriterlerini karşılıyor. Ayrıca, ilçelerin ekonomik gelişmişlik seviyeleri, altyapı olanakları ve stratejik konumları da bu süreçte dikkate alınan diğer önemli faktörler arasında yer alıyor.

TÜİK'İN İL OLMA KRİTERLERİ

Türkiye'nin bazı ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, yaşadıkları yerlerin il statüsü kazanmasıyla ilgili beklenti içerisindedir. Ancak TÜİK’in belirttiği kriterler karşılanmadığı sürece bu taleplerin yerine getirilmesi mümkün olmuyor.

TÜİK’in öne sürdüğü kriterlere göre:

Nüfusu 100 binin altında olan ilçeler il olma hakkını kaybeder.

İl merkezine 30 kilometreden daha yakın mesafedeki ilçeler bu sürece dahil edilmez.

İşte il olması beklenen 24 ilçe;

YÜKSEKOVA (HAKKARİ): NÜFUS 121.969

MİDYAT (MARDİN): NÜFUS 122.308

ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ): NÜFUS 127.755

POLATLI (ANKARA): NÜFUS 128.895

KAHTA (ADIYAMAN): NÜFUS 132.303

KOZAN (ADANA): NÜFUS 132.642

ÜNYE (ORDU): NÜFUS 132.915

ERGANİ (DİYARBAKIR): NÜFUS 137.492

KONYA EREĞLİ (KONYA): NÜFUS 153.849

LÜLEBURGAZ (KIRKLARELİ): NÜFUS 155.670

CİZRE (ŞIRNAK): NÜFUS 161.135

NAZİLLİ (AYDIN): NÜFUS 162.000

BANDIRMA (BALIKESİR): NÜFUS 166.836

ERCİŞ (VAN): NÜFUS 171.000

EDREMİT (BALIKESİR): NÜFUS 171.700

ZONGULDAK EREĞLİ (ZONGULDAK): NÜFUS 175.294

FETHİYE (MUĞLA): NÜFUS 177.569

İSKENDERUN (HATAY): NÜFUS 227.498

MANAVGAT (ANTALYA): NÜFUS 258.367

SİVEREK (ŞANLIURFA): NÜFUS 271.832

ÇORLU (TEKİRDAĞ): NÜFUS 294.000

İNEGÖL (BURSA): NÜFUS 299.203

TARSUS (MERSİN): NÜFUS 353.469

ALANYA (ANTALYA): NÜFUS 359.891

