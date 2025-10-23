82 83 84 plaka kodlu ilçelerde yeni adaylar açıklandı: Onaylandığında Türkiye'de il haritası yenilenecek

Türkiye'de bazı ilçelerin il statüsü kazanma beklentileri yeniden gündeme geldi. TÜİK verilerine göre, il olma kriterlerini karşılayan ilçeler için süreç hız kazanırken, özellikle nüfusu 100 binin üzerinde olan ve mevcut il merkezine uzak bölgelerdeki ilçeler öne çıkıyor. Resmi bir karar alınmasa da, bu ilçelerin ekonomik ve sosyal yapılarının il statüsüne uygun olduğu belirtiliyor. Sürecin nasıl işleyeceği ve hangi ilçelerin öncelikli olacağı ise hükümetin atacağı adımlarla netleşecek.
Türkiye’de il olma potansiyeline sahip ilçeler yeniden gündeme geldi. TÜİK verilerine göre, nüfusu 100 binin üzerinde olan ve il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta bulunan ilçeler, il statüsü kazanma kriterlerini karşılıyor. Ayrıca, ilçelerin ekonomik gelişmişlik seviyeleri, altyapı olanakları ve stratejik konumları da bu süreçte dikkate alınan diğer önemli faktörler arasında yer alıyor.
TÜİK'İN İL OLMA KRİTERLERİ
Türkiye'nin bazı ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, yaşadıkları yerlerin il statüsü kazanmasıyla ilgili beklenti içerisindedir. Ancak TÜİK’in belirttiği kriterler karşılanmadığı sürece bu taleplerin yerine getirilmesi mümkün olmuyor.
TÜİK’in öne sürdüğü kriterlere göre:
Nüfusu 100 binin altında olan ilçeler il olma hakkını kaybeder.
İl merkezine 30 kilometreden daha yakın mesafedeki ilçeler bu sürece dahil edilmez.
İşte il olması beklenen 24 ilçe;
YÜKSEKOVA (HAKKARİ): NÜFUS 121.969
MİDYAT (MARDİN): NÜFUS 122.308
ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ): NÜFUS 127.755
POLATLI (ANKARA): NÜFUS 128.895
KAHTA (ADIYAMAN): NÜFUS 132.303
KOZAN (ADANA): NÜFUS 132.642
ÜNYE (ORDU): NÜFUS 132.915
ERGANİ (DİYARBAKIR): NÜFUS 137.492
KONYA EREĞLİ (KONYA): NÜFUS 153.849
LÜLEBURGAZ (KIRKLARELİ): NÜFUS 155.670
CİZRE (ŞIRNAK): NÜFUS 161.135
NAZİLLİ (AYDIN): NÜFUS 162.000
BANDIRMA (BALIKESİR): NÜFUS 166.836
ERCİŞ (VAN): NÜFUS 171.000
EDREMİT (BALIKESİR): NÜFUS 171.700
ZONGULDAK EREĞLİ (ZONGULDAK): NÜFUS 175.294
FETHİYE (MUĞLA): NÜFUS 177.569
İSKENDERUN (HATAY): NÜFUS 227.498
MANAVGAT (ANTALYA): NÜFUS 258.367
SİVEREK (ŞANLIURFA): NÜFUS 271.832
ÇORLU (TEKİRDAĞ): NÜFUS 294.000
İNEGÖL (BURSA): NÜFUS 299.203
TARSUS (MERSİN): NÜFUS 353.469
ALANYA (ANTALYA): NÜFUS 359.891