9. sınıf kayıtları 2024, LGS yerleştirme sonuçları sonrası merak konusu. lise kayıt tarihleri takvimi en güncel ve detaylı bilgiye ulaşmak isteyen öğrenci ve velilerin sıklıkla sorduğu sorunun başında, “9. sınıf kayıtları ne zaman başlıyor 2024” sorusu gelmekte. MEB kayıt ve nakil takvimi netleşti. Peki 9. sınıf lise kayıtları ne zaman yapılacak? 2024 lise kayıtları başvuru şartları neler? 9. sınıf kayıtları için gerekli belgeler nedir? İşte detaylar.
9. sınıf kayıt tarihleri 2024-2025, öğrenci ve veliler tarafından merakla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), her yıl olduğu gibi bu yıl da kayıt takvimini açıklayarak, öğrencilere ve velilere yol göstermektedir. Peki MEB 9. sınıf lise kayıtları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte 2024 yılı 9. sınıf kayıtları hakkında bilmeniz gerekenler.
2024 LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
9. sınıf lise kayıtları ne zaman başlıyor 2024? LGS yerleştirme sonuçları 22 Temmuz günü ilan edildi. Lise kayıtları, yerleştirme sonuçlarının ardından merak edilmeye başlandı. Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 22 - 26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak ve 1. nakil sonuçları 29 Temmuz'da açıklanacak.
İkinci nakil tercih başvuruları ise 29 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek. 6 - 14 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.
Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 19- 23 Ağustos tarihleri arasında alacak. 26 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek. Lise kayıtları, yerleştirme sonuçlarının ardından sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştiriliyor.
LİSE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. LGS sınav puanını gösteren e-okul sayfası (Okul onayı zorunlu değildir.)
2. Öğrencinin nüfus cüzdanı veya noter tasdikli fotokopisi ve bu belgelerden birinin fotokopisi,
3. Ebeveynlerin nüfus cüzdanları ve fotokopileri (MEB tarafından e-okul sistemine girilmek üzere istenmektedir.)
4. Öğrencinin son 6 ay içerisinde çekilmiş 4 vesikalık fotoğrafı,
5. Ebeveynler boşanmışlarsa velâyet belgesi ve fotokopisi,
6. Kayıt için gelen kişi velâyet hakkına sahip değilse noter onaylı vekâlet belgesi ve fotokopisi.
NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?
Sınavla ve yerel yerleştirme kapsamında açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem hâlinde yapılacak. Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecekler.
Her iki dönemde de merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.
Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek suretiyle en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.