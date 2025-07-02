Reklam yoluyla yasa dışı bahse teşvik etmekten yargılanan ve 5 yıla kadar hapsi istenen Acun Ilıcalı hakim karşısına çıktı. Mahkemede aylık gelirinin 5 milyon TL olduğunu açıklayan Acun Ilıcalı’nın davası, 25 Kasım’a ertelendi.
Acun Ilıcalı’nın da aralarında bulunduğu 8 sanık, "yasa dışı bahis reklamı yaparak insanların teşvik edilmesi" iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Ilıcalı, savunmasında, “Yaptığımız tek şey UEFA’ya başvurmak ve maç almak. Maç yayınlamak gibi çok masum bir konudan şu an karşınızdayım" dedi.
Acun Ilıcalı’nın aylık geliri ne kadar?
Mahkemede aylık gelirini 5 milyon TL olarak açıklayan Ilıcalı'nın yasa dışı bahis davası ise 25 Kasım’a ertelendi. Ilıcalı savunmasında şunları kaydetti: "8-10 yıldır ülkemizde yayınlanan maçlarda yayıncının müdahale etme şansı olmayan yayınlardan dolayı buradayım. Yayıncılara, bunlara hiçbir şey yapamıyorum. 6-7 kanalda bu maçları görebiliyoruz fakat biz buradayız. Hayatımda ilk defa bir suçlama üzerine sizin karşınızdayım, bundan dolayı çok mutsuzum ve acı hissediyorum. Neresinden baksanız yapılabilecek bir şey yok, buna bir çare yok, biz de bulamadık."
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, aralarında Acun Ilıcalı’nın da bulunduğu 8 kişi ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı. Hazırlanan iddianamede, 19 Kasım 2024’de Karadağ-Türkiye futbol karşılaşmasında ‘Exxen’ logosuyla yayın yapıldığı, ruhsatsız ve yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının, sanal reklam teknikleriyle stadyum reklam panolarına ve her iki kalenin yanına yerleştirildiğinin tespit edildiği yer aldı.
Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, sundukları tüm yayınların ilgili mevzuata uygun olmasından tamamen sorumlu olduğunun belirtildiği iddianamede, zaman zaman medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar tarafından saha kenarında yer alan reklam bantlarının yayıncı kuruluş olarak kontrollerinde olmadığı, ev sahibi futbol kulübünün veya federasyonun inisiyatifinde olduğu ve bu noktadaki hukuki sorumluluklarının bulunmadığı iddia edildiği ancak söz konusu yayınların Türkiye’ye erişiminin medya hizmet sağlayıcı tarafından sağlandığı ve yayıncının yayınlanan içerikten sorumlu olduğuna dair idari yönden açıkça görüş olduğu kaydedildi.