Acun Ilıcalı’nın aylık geliri ne kadar?

Mahkemede aylık gelirini 5 milyon TL olarak açıklayan Ilıcalı'nın yasa dışı bahis davası ise 25 Kasım’a ertelendi. Ilıcalı savunmasında şunları kaydetti: "8-10 yıldır ülkemizde yayınlanan maçlarda yayıncının müdahale etme şansı olmayan yayınlardan dolayı buradayım. Yayıncılara, bunlara hiçbir şey yapamıyorum. 6-7 kanalda bu maçları görebiliyoruz fakat biz buradayız. Hayatımda ilk defa bir suçlama üzerine sizin karşınızdayım, bundan dolayı çok mutsuzum ve acı hissediyorum. Neresinden baksanız yapılabilecek bir şey yok, buna bir çare yok, biz de bulamadık."