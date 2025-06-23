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AJet indirimli bilet kampanya süreci başladı: Çocuklu ailelere müjde!

AJet indirimli bilet kampanya süreci başladı: Çocuklu ailelere müjde!

17:1723/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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AJet, ailelerin çocuklarıyla avantajlı fiyatlarla tatil planı yapması için özel bir kampanya hazırladı. AJet’in kampanyasında biletler, bir çocukta yüzde 20, iki çocukta her bir çocuk için yüzde 25, üç ve üzeri çocukta ise tüm çocuklar için ayrı ayrı yüzde 30 indirimle satışa çıktı. İşte AJet indirimli bilet kampanya tarihi.

AJet, çocuklu ailelere yönelik yaz boyu sürecek indirimli bilet kampanyası başlattı. Çocuklu ailelere müjde! Belirlenen yurt dışı hatlarında geçerli olmak üzere, çocuk biletlerinde yüzde 30'a varan indirim kampanyası başladı. Ailelerin bütçesini düşünen bu özel fırsatla, miniklerle birlikte dünya keşfi artık daha avantajlı. İndirimli biletler üç ay boyunca satışta olacak, bu sayede aileler tatil planlarını rahatça yapabilecek. Bu kampanya, ailelerin yurt dışı seyahatlerini daha erişilebilir ve keyifli hale getirmeyi amaçlıyor. Peki AJet indirimli bilet kampanyası ne zaman, hangi uçuşları kapsıyor? İşte detaylar.

AJet indirimli bilet kampanyası ne zaman, hangi uçuşları kapsıyor?

Kampanya kapsamında alınan indirimli biletler, 23 Haziran - 30 Eylül 2025 arasında Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre, Danimarka, İsveç çıkışlı Türkiye varışlı ve Türkiye çıkışlı ve KKTC hariç bu ülkelere varışlı rotalarda geçerli olacak.

Çocuklu aile avantajlı uçak fiyatları ne kadar?

AJet’in 23 Haziran saat 14.00’te başlayan kampanyasında biletler, bir çocukta yüzde 20, iki çocukta her bir çocuk için yüzde 25, üç ve üzeri çocukta ise tüm çocuklar için ayrı ayrı yüzde 30 indirimle satışa çıktı.

Basic biletlerde geçerli olan çocuklu ailelere özel indirim kampanyasında ücrete vergi ve harçlar dahil olmayacak. Biletlemeler 23 Haziran- 30 Eylül tarihleri arasında 3 ay boyunca yapılabilecek. Kampanya ile satışa sunulan indirimli biletler; AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.

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