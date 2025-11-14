Akaryakıt fiyatları araç sahiplerinin bir numaralı gündeminde yer alıyor. Motorin ve mazot fiyatları, araç sahipleri için önemli bir maliyet kalemidir. Güncel akaryakıt fiyatları , ekonomik koşullara ve dünya petrol piyasalarındaki gelişmelere bağlı olarak sık sık değişmektedir. Motorine gelen zamların ardından benzine de zam gelmesi ihtimali ortaya çıktı. Benzinin litre fiyatına Cumartesi'den itibaren geçerli olmak üzere 1,30 lira zam yapılması bekleniyor. Peki, 14 Kasım 2025 Cuma itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin ve motorin fiyatları.



