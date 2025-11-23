Akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki değişimlere bağlı olarak şekilleniyor. Bu faktörlerdeki her türlü hareketlilik, pompa fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor. Petrol fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıt pompa fiyatlarına yansımaya hazırlanıyor. 25 Kasım’da geçerli olmak üzere motorine 2 lira 44 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Son olarak 21 Kasım’da motorine 1 lira 38 kuruş zam gelmişti. İşte 23 Kasım 2025 itibarıyla güncel benzin, mazot ve LPG fiyatları.

2 /6 İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR? İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 54,99 TL İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 59,47 TL İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 27,71 TL

3 /6 İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR? İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 54,81 TL İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 59,32 TL İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 27,08 TL

4 /6 ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR? Ankara'da benzin litre fiyatı: 55,84 TL Ankara'da motorin litre fiyatı: 60.50 TL Ankara'da LPG litre fiyatı: 27,60 TL

5 /6 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR? İzmir’de benzin litre fiyatı: 56,18 TL İzmir’de motorin litre fiyatı: 60.84 TL İzmir’de LPG litre fiyatı: 27.53 TL