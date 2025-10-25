Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? 25 Ekim 2025 İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? 25 Ekim 2025 İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel akaryakıt fiyatları

10:5625/10/2025, Saturday
G: 25/10/2025, Saturday
Yeni Şafak
Sonraki haber

Akaryakıt fiyatları, küresel piyasalardaki dalgalanmalardan etkilenmeye devam ediyor. Gece yarısından itibaren motorinin litresi değişti. Peki 25 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin kaç TL? Motorin kaç TL? Zam ya da indirim var mı? İşte ayrıntılar...

Motorine zam geldiğine yönelik son dakika haberlerinin ardından 25 Ekim 2025 Cumartesi günü benzin ve LPG dahil, akaryakıt fiyatları arama motorlarında araştırılmaya başlandı.

AKARYAKITTA GÜNCEL LİTRE FİYATLARI


İstanbul

Motorin: 55.44 TL/LT

Benzin: 52.34 TL/LT

LPG: 27.71 TL/LT



İstanbul Anadolu Yakası:


Motorin: 55.31 TL/LT

Benzin: 52.18 TL/LT

LPG: 27.08 TL/LT



Ankara:


Motorin: 56.46 TL/LT

Benzin: 53.17 TL/LT

LPG: 27.60 TL/LT



İzmir:


Motorin: 56.77 TL/LT

Benzin: 53.52 TL/LT

LPG: 27.53 TL/LT



#benzin
#motorin
#Akarkayıt
#akaryakıt fiyatları
#bezin fiyatı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASGARİ ÜCRETLİNİN BEKLEDİĞİ ZAM BEKLENTİSİ AÇIKLANDI: 2026 Asgari ücret zammı ne kadar olacak?