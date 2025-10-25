Akaryakıt fiyatları, küresel piyasalardaki dalgalanmalardan etkilenmeye devam ediyor. Gece yarısından itibaren motorinin litresi değişti. Peki 25 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin kaç TL? Motorin kaç TL? Zam ya da indirim var mı? İşte ayrıntılar...

1 /5 Motorine zam geldiğine yönelik son dakika haberlerinin ardından 25 Ekim 2025 Cumartesi günü benzin ve LPG dahil, akaryakıt fiyatları arama motorlarında araştırılmaya başlandı.

2 /5 AKARYAKITTA GÜNCEL LİTRE FİYATLARI

İstanbul Motorin: 55.44 TL/LT Benzin: 52.34 TL/LT LPG: 27.71 TL/LT





3 /5 İstanbul Anadolu Yakası:

Motorin: 55.31 TL/LT Benzin: 52.18 TL/LT LPG: 27.08 TL/LT





4 /5 Ankara:

Motorin: 56.46 TL/LT Benzin: 53.17 TL/LT LPG: 27.60 TL/LT



