Akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki değişimlere bağlı olarak şekilleniyor. Bu faktörlerdeki her türlü hareketlilik, pompa fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor. Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatında yarından geçerli olmak üzere 98 kuruş indirim bekleniyor. İşte 21 Ekim 2025 Salı günü itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları.
Akaryakıt fiyatları araç sahiplerinin bir numaralı gündeminde yer alıyor. Motorin ve mazot fiyatları, araç sahipleri için önemli bir maliyet kalemidir. Güncel akaryakıt fiyatları, ekonomik koşullara ve dünya petrol piyasalarındaki gelişmelere bağlı olarak sık sık değişmektedir. Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş indirim yapılması bekleniyor. İndirim haberi sonrası, vatandaşların Benzin ne kadar oldu? Motorin litre fiyatı kaç TL? LPG fiyatları güncel ne kadar? gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. İşte 21 Ekim 2025 Salı günü itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 52.18 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 53.27 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 27,71 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 52.00 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 53.13 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 27.08 TL
ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 53.03 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 54.29 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 27.60 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir’de benzin litre fiyatı: 53.35 TL
İzmir’de motorin litre fiyatı: 54.61 TL
İzmir’de LPG litre fiyatı: 27.53 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.