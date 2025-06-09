Güncel akaryakıt fiyatları ile indirim ve zam haberleri araç sahiplerinin yakından takip ettiği konular arasında. Akaryakıt fiyatları son dönemde hareketli günlerden geçiyor. Güncel motorin ve mazot fiyatları, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki değişimlere bağlı olarak şekilleniyor. Buna göre, haziran ayına ait açıklanacak ÜFE verileriyle birlikte akaryakıt fiyatlarına gelecek ÖTV zam oranı da netleşecek. Vatandaşın gözü enflasyon verilerinin açıklanacağı 3 Temmuz’a çevrildi. Peki, motorine zam var mı, gelecek mi? 9 Haziran 2025 Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, İzmir, Ankara benzin ve motorin fiyatları...

1 /7 Akaryakıt fiyatları araç sahiplerinin bir numaralı gündeminde yer alıyor. Motorin ve mazot fiyatları, araç sahipleri için önemli bir maliyet kalemidir. Güncel akaryakıt fiyatları , ekonomik koşullara ve dünya petrol piyasalarındaki gelişmelere bağlı olarak sık sık değişmektedir. Akaryakıt indirimi veya zam haberleri, bütçelerini planlayan sürücüleri yakından ilgilendirmektedir. Peki benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

2 /7 Akaryakıt fiyatları , araç sahipleri için her zaman önemli bir konudur. Güncel motorin ve mazot fiyatları, ekonomik göstergeler ve küresel piyasalardaki gelişmeler doğrultusunda belirlenir. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Haziran ayı enflasyon verileri 3 Temmuz saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak. Ekonomist İris Cibre, yaptığı paylaşımla haziran ayı ÜFE rakamlarının yüzde 2 açıklanmasıyla oluşacak olası zam senaryosunu paylaştı. Cibre paylaşımında, "Haziran ayı ÜFE yüzde 2 geldiği takdirde, ÖTV'ye yüzde 15,18 zam anlamı taşıyor" dedi. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel akaryakıt fiyatları:

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İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 46,90 TL İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 46,20 TL İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 25,09 TL

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İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 46,75 TL İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 46,08 TL İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24,49 TL

5 /7 ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI Ankara'da benzin litre fiyatı: 47,58 TL Ankara'da motorin litre fiyatı: 47,08 TL Ankara'da LPG litre fiyatı: 24,99 TL

6 /7 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI İzmir’de benzin litre fiyatı: 47,91 TL İzmir’de motorin litre fiyatı: 47,40 TL İzmir’de LPG litre fiyatı: 24,94 TL

BURSA AKARYAKIT FİYATLARI Bursa'da benzin litre fiyatı: 47,63 TL Bursa'da motorin litre fiyatı: 46,93 TL Bursa'da LPG litre fiyatı: 24,40 TL