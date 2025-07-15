ALES sonuçları tarihi yaklaşıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2025-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2) 6 Temmuz 2025 tarihinde yapıldı. Sınav, 81 ildeki 92 sınav merkezinde, 386 bina ve 5 bin 781 salonda düzenlendi. Sınavın ardından aynı gün ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2025-ALES/2'nin temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı. ÖSYM'nin geçtiği net tarihi bilmeyen adaylar, "ALES 2 sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunu yöneltiyor. İşte konuya dair bilgiler...
2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2) 6 Temmuz Pazar günü uygulandı. Açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerli olacak ALES sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, ÖSYM ALES sonuç tarihi belli mi?
ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, ALES 2025/2 sınav sonuçları 25 Temmuz tarihinde açıklanacak.
ALES/2 SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlar sonuç sistemi üzerinden açıklanıyor. https://sonuc.osym.gov.tr/ linki üzerinden T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM AİS şifreleri ile giriş yapacak adaylar sonuç belgelerine ulaşacak.
ALES KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?
Danıştay 8. Dairesi ve YÖK kararları doğrultusunda, ALES puanlarının geçerlilik süresi 5 yıl olarak kabul edilmektedir. Bir dönem üç yıl olarak uygulanmış olsa da, güncel yönetmelik ve YÖK onayları ile bu süre 5 yıla uzatılmıştır.