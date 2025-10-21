ALES/3 geç başvuru tarihi 2025: ALES geç başvurusu için son gün ne zaman, bitti mi?

ÖSYM, 2025 sınav takviminde ALES/3 için geç başvuru tarihlerini duyurdu. Akademik kariyer hedefleyen adaylar, sınava son bir şansla katılmak için 'ALES geç başvuru ne zaman, son gün ne zaman?' sorularına yanıt arıyor. İşte 2025 ALES/3 geç başvuru tarihi...

2025 yılının son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) için normal başvuru süreci sona erdi. 7-14 Ekim 2025 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından, sınavı kaçırmak istemeyen adaylar için geç başvuru dönemi başladı.

2025 ALES/3 GEÇ BAŞVURULARI BAŞLADI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2025 sınav takvimi ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/3) geç başvuru tarihleri belli oldu. Takvime göre 2025-ALES/3) geç başvuruları, 21 Ekim 2025 tarihinde saat 23.59'a kadar alınacak.



2025 ALES/3 GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecek. 2025 ALES/3 GEÇ BAŞVURU EKRANI

