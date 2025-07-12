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Altın fiyatları yükselişte! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım ve çeyrek gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları yükselişte! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım ve çeyrek gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Tuğba Güner
11:1912/07/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Altın fiyatları 12 Temmuz 2025 Cumartesi verileri altın almak veya satmak isteyen yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Yükselişe geçen ons altın fiyatı, 3 Temmuz'dan bu yana ilk kez 3350 doların üzerine çıktı. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 12 Temmuz 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu...

Altın fiyatlarındaki son durum 12 Temmuz Cumartesi günü yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'ya yüzde 35 oranında gümrük vergisi uygulama planlarını duyurması, küresel ekonomide yeni bir belirsizlik dalgası yarattı. Bu durum piyasalarda tedirginliğe neden olurken, risk iştahı azaldı ve yatırımcılar güvenli liman altına yöneldi. 

GRAM ALTIN FİYATI


Alış: 4.333,68

Satış: 4.335,04


ALTIN/ONS FİYATI


Alış: 3.354,54

Satış: 3.356,65


ÇEYREK ALTIN FİYATI


Alış: 6.933,88

Satış: 7.087,80


CUMHURİYET ALTINI FİYATI


Alış: 27.735,52

Satış: 28.264,49


TAM ALTIN FİYATI


Alış: 27.988,00

Satış: 28.242,00


YARIM ALTIN FİYATI


Alış: 13.824,42

Satış: 14.175,59


ZİYNET ALTINI FİYATI


Alış: 27.735,52

Satış: 28.264,49


ATA ALTIN FİYATI


Alış: 28.451,07

Satış: 29.182,56


14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI


Alış: 2.351,26

Satış: 3.317,90


22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI


Alış: 3.916,31

Satış: 4.133,47


GREMSE ALTIN FİYATI

Alış: 69.708,00

Satış: 70.454,00


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