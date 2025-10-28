Ekim ayında rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları geçtiğimiz hafta başlayan düşüş seyrini bu hafta da devam ettiriyor. Yatırımcılar yarın açıklanacak Fed'in faiz kararını bekliyor. Dev bankadan ise yeni altın tahmini geldi. İşte güncel gram, çeyrek altın fiyatları.
Ons altın tarafında yaşanan gelişmelerin ardından altının gram fiyatında da düşüş devam ediyor. Yeni haftaya düşüşle başlayan Ons altın saat 09:40 sularında yüzde 0,72 kayıpla 3 bin 953 lira seviyesinden işlem görüyor. Altın yatırımcıları ve piyasalar, şimdi ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yarın yapılacak toplantısına odaklandı. Bankanın faiz oranını çeyrek puan düşürmesi beklenirken, Cuma günü açıklanan beklentilerin altında kalan enflasyon verisi de bu görüşü destekliyor. Dev bankadan ise yeni tahmin geldi. İşte 28 Ekim güncel gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın fiyatları.
Gram altın ne kadar?
Gram altın alış 5.338,50 TL
Gram altın satış 5.339,25 TL
Çeyrek altın ne kadar?
9.169,00 TL
9.294,00 TL
Yarım altın ne kadar?
18.337,00 TL
18.576,00 TL
Cumhuriyet altını ne kadar?
36.562,00 TL
37.004,00 TL
Ata altın ne kadar?
37.631,68 TL
38.590,84 TL
Tam altın ne kadar?
36.491,32 TL
37.220,75 TL
Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
Uzmanlar, "Bu potansiyel ticaret anlaşması tamamen beklenmedik bir şekilde gündeme geldi ve piyasalar açısından olumlu bir sürpriz yarattı. Ancak bunun altın üzerinde olumsuz etkileri oldu" değerlendirmesinde bulundu.
Piyasalardaki tansiyonun düşüş eğilimi gösterdiğini belirten uzmanlar, yatırımcı tutumunun nötr hale geldiğini kaydetti. Ancak altının ilerleyen dönemdeki seyrine ilişkin "Altına desteğin sürmesinin nedeni ise gevşek para ve maliye politikalarının süreceği beklentisi. Bu durum devam ederse, altının yükseliş trendi korunabilir" yorumları da yapılıyor.
HSBC Global Investment Research, altın fiyatlarına ilişkin yeni tahminini yayımladı. Banka, 2026 yılında altının ons başına ortalama 4 bin 600 dolar seviyesinde seyretmesini, 2026’nın başlarında ise fiyatın 5 bin dolara kadar yükselebileceğini öngördü. Raporda, kısa vadede altın fiyatlarında bir miktar dalgalanma görülebileceği ancak küresel risk iştahındaki artışların altın talebine destek sağlayacağı belirtildi.