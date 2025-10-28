Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

Uzmanlar, "Bu potansiyel ticaret anlaşması tamamen beklenmedik bir şekilde gündeme geldi ve piyasalar açısından olumlu bir sürpriz yarattı. Ancak bunun altın üzerinde olumsuz etkileri oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Piyasalardaki tansiyonun düşüş eğilimi gösterdiğini belirten uzmanlar, yatırımcı tutumunun nötr hale geldiğini kaydetti. Ancak altının ilerleyen dönemdeki seyrine ilişkin "Altına desteğin sürmesinin nedeni ise gevşek para ve maliye politikalarının süreceği beklentisi. Bu durum devam ederse, altının yükseliş trendi korunabilir" yorumları da yapılıyor.



