Altın piyasasında büyük bir çalkantı yaşandı; ons fiyatı yüzde 5'in üzerinde değer kaybederek, son on yıldan uzun süredir görülen en sert tek günlük düşüşü kaydetti. Dün 5 bin 898 lira seviyesine yükselen gram altın, 5 bin 491 liraya kadar geriledi. ABD ve Çin arasındaki temaslar, değerli metallerin baskılanmasına neden oldu. Peki altın fiyatları neden düştü, yeniden yükselecek mi? Analistlerin altın yorumları ne yönde? İşte detaylar.
Geçtiğimiz günlerde rekor seviyeleri gören altın fiyatları, 21 Ekim’de sert kayıplarla öne çıkıyor. Küresel yatırımcıların gözü bu kez ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Güney Kore’deki kritik buluşmasında. Görüşmeden çıkacak mesajların, ticaret savaşlarında yeni bir dönemin kapısını aralayıp aralamayacağı merak ediliyor. Trump’ın önceki açıklamalarında “adil bir ticaret anlaşması” vurgusu yapması, piyasaların umutlarını artırırken, olası bir uzlaşma durumunda altın ve Japon yeni gibi güvenli limanlara olan talebin zayıflayabileceği değerlendiriliyor.
ALTIN NEDEN DÜŞTÜ?
Altının ons fiyatı, ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin yumuşayacağına dair sinyallerle birlikte gelen kar satışları sonucu yüzde 2,6 geriledi. Yeni yılın ilk gününde 2 bin 623 dolar seviyesinde işlem gören altın, dün ulaştığı rekor seviye baz alındığında yılbaşından bu yana 1758 dolar yükseldi. Bu da altının yıl genelinde yüzde 62’nin üzerinde değer kazandığı anlamına geliyor.
20 Ekim Pazartesi günü 4 bin 381 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gören altın, bugün yatırımcıların kar realizasyonu yapmasıyla 4 bin 070 dolara kadar düştü. ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin endişelerin hafiflemesi, yatırımcıların güvenli limandan çıkmasına yol açtı.
Uzmanlara göre altındaki bu güçlü yükselişte ekonomik belirsizlikler, jeopolitik riskler, düşen enflasyonla birlikte faiz indirimi beklentileri, merkez bankalarının artan altın alımları, zayıflayan dolar ve güçlü ETF girişleri etkili oldu.
Gram altın 22 Ekim saat 13:15 itibariyle 5.489,57 TL’den işlem görürken, çeyrek altın ise 9.749,00 TL’ye kadar geriledi.
Altın fiyatları neden düştü yeniden yükselecek mi? Analistlerin altın yorumları ne yönde?
AT Global Markets’ın baş piyasa analisti Nick Twidale, “Teknik açıdan altındaki hareket şu an için bir düzeltme ama oldukça büyük bir düzeltme. Basit açıklamam şu: Piyasayı devasa fon kaymaları yönlendirdi, bazı büyük oyuncular kâr alımı yaptı ve bu da aşağı yönlü zincirleme satış emirlerini tetikledi. Eğer fiyat 4 bin doların altına net bir şekilde inerse, daha büyük bir satış dalgası görebiliriz” dedi.
Finans Analisti İslam Memiş sosyal medya hesabından, altın fiyatlarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Memiş, "Haftayı ikiye ayırıyoruz: Perşembe gününden önce ve perşembe gününden sonra. Perşembe ve cuma günü piyasalardaki fiyatlar farklı olacak" dedi.
Geçen haftayı gerginlikler, belirsizlikler ve manipülasyonlarla dolu olarak nitelendiren Memiş, Çin ve ABD arasındaki gerilimin küresel piyasalarda “soyguna neden olduğunu” her iki ülkenin güzel bir şekilde soygun yapmaya devam ettiğini ve arada yatırımcıların kaynadığını söyledi. Gram altın tarafında ise 6.200 TL seviyesinin direnç, 5.900 TL’nin destek olarak izleneceğini söyledi ve "Bu haftanın özelinde bu bant aralığını takip edeceğim. Bu hafta altın alacak mıyım? Tabii ki hayır" diyerek yatırımcılar için de kritik ipucu verdi.
StoneX kıdemli analisti Matt Simpson, düşüşün ardında ABD-Çin ilişkilerindeki yumuşamanın bulunduğunu belirtti. Simpson, “Ticaret gerilimlerinin azalması, altının yukarı yönlü ivmesini tersine çevirdi. Bu, 4 bin doların üzerinde uzun bir ralli sonrası gerekli bir teknik düzeltmeydi. Günlük dalgalanmalarda en sert kısmı geride bıraktık çünkü düşüşler hala alım fırsatı olarak görülecektir.” ifadelerini kullandı.
Citi, altın fiyatlarına dair kısa vadeli tahminini revize etti. Daha önceki olumlu beklentisinden geri adım atarak, altının ons başına fiyatının önümüzdeki 0-3 aylık periyotta 4.000 dolar seviyesinde sabitleneceğini öngördü.
Banka bu kararı alırken, ABD hükümetindeki kapanma sürecinin sonlanması ve Çin ile ABD arasında potansiyel bir anlaşmanın duyurulmasının piyasalara etkisi göz önünde bulundurdu. Citi'ye göre bu gelişmeler, önümüzdeki 2-3 hafta içinde altın piyasasında bir tür denge (konsolidasyon) sürecini tetikleyebilir.
Citi, altına yönelik kısa dönemde temkinli bir duruş sergilerken, orta vadeli projeksiyonlarında temel metallerde belirgin bir artış beklediğini dile getirdi. Bankanın tahminlerine göre, bakırın fiyatı 6-12 ay içinde ton başına 12.000 dolara yükselecek. Alüminyumun ise 2027 yılına kadar ton başına 3.500 dolar seviyesine ulaşması bekleniyor.