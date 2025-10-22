Banka bu kararı alırken, ABD hükümetindeki kapanma sürecinin sonlanması ve Çin ile ABD arasında potansiyel bir anlaşmanın duyurulmasının piyasalara etkisi göz önünde bulundurdu. Citi'ye göre bu gelişmeler, önümüzdeki 2-3 hafta içinde altın piyasasında bir tür denge (konsolidasyon) sürecini tetikleyebilir.

Citi, altına yönelik kısa dönemde temkinli bir duruş sergilerken, orta vadeli projeksiyonlarında temel metallerde belirgin bir artış beklediğini dile getirdi. Bankanın tahminlerine göre, bakırın fiyatı 6-12 ay içinde ton başına 12.000 dolara yükselecek. Alüminyumun ise 2027 yılına kadar ton başına 3.500 dolar seviyesine ulaşması bekleniyor.