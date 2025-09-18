Altın fiyatları ne kadar? Fed faiz kararı sonrası altın düştü mü yükseldi mi?

ABD Merkez Bankası (Fed), yaklaşık 9 ay sonra ilk kez faiz indirimine giderek politika faizini 0,25 puan düşürdü ve federal fonlama oranını yüzde 4-4,25 aralığına çekti. Kararın ardından ons altın hızlı bir yükselişle 3707,50 dolar seviyesine ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Ancak Fed yetkililerinin faiz politikasında ileriye dönük daha temkinli ve şahin mesajlar vermesi, piyasalarda satış baskısını artırdı ve altındaki yükseliş kısa sürede tersine döndü. Peki gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

1 /9 ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 yılının altıncı toplantısında politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4.00-4.25 aralığına çekti. Bu indirim, Fed'in 2025 yılındaki ilk faiz kararı olma özelliğini taşıyor. Altın fiyatları dün akşam Fed'in faiz indirme kararı ile rekor kırarken karar sonrası düşüş eğilimine girdi. Ons altın kısa sürede 3646.15 seviyesine kadar geriledi. Altının ons fiyatı şu sıralarda 3637 dolardan alıcı buluyor. Peki gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

2 /9 Gram altın ne kadar? Gram altın alış fiyatı 4.844,09 TL Gram altın satış fiyatı 4.844,59 TL

3 /9 Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın alış fiyatı 8.072,00 TL Çeyrek altın satış fiyatı 8.144,00 TL

4 /9 Cumhuriyet altın ne kadar? Cumhuriyet altın alış fiyatı 32.166,00 TL Cumhuriyet altın satış fiyatı 32.474,00 TL

5 /9 Yarım altın ne kadar? Yarım altın alış fiyatı 16.133,00 TL Yarım altın satış fiyatı 16.287,00 TL

6 /9 Fed faiz kararı altın fiyatlarını nasıl etkiler? Fed faiz indirimi sonrası altının durumu yatırımcı tarafından merak konusu oldu. 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı: “Beklenti dahilinde faiz indirimi olduğu için bu karara göre altında kar realizasyonlarını görebiliriz. Piyasa zaten 25 baz puanı fiyatlamıştı.

7 /9 Eğer 50 baz puan indirim olsaydı bu Trump’ın baskısıyla olacaktı. O yüzden 50 baz puan indirim ‘Fed siyasallaşıyor’ yorumlarını öne çıkaracaktı. Şu anda 25 baz puan indirim bile riskli. İstihdam dışında hiçbir veri ekonomide zayıflık sinyali vermiyor.

8 /9 Bundan sonra altında Fed’in yapacağı 25 baz puanlık indirimlerle aşağı yönlü hareketler olabilir. Aralık ayında bir indirim daha gelecek. O döneme kadar bir dalgalanma olur. Artık sert yükselişleri beklemiyoruz. Önümüzdeki aylarda 3 bin 440 dolara kadar geri çekilmeleri görebiliriz. 3.440 ve 3.750 dolar bandında önümüzdeki aylarda dalgalanma olabilir.