Altın fiyatları, Fed yetkililerinin sıkı para politikası sinyalleri ve küresel risk iştahındaki azalmaya paralel olarak sert bir düşüş yaşadı; spot altın yüzde 3’e yakın kayıpla 4.087 dolar seviyesine çekilirken, gram altın da geriledi. Günlük kayıplara rağmen, değerli metal haftalık bazda yüzde 2’lik toparlanma kaydederek yatırımcılara nefes aldırdı. Piyasalarda Fed'in sıkı para politikası duruşunun devam sinyalleriyle dalgalanmalar artarken, gözler yeniden Fed’in aralık ayı faiz kararına çevrildi. İşte güncel gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altın fiyatları.
ABD Merkez Bankası’ndan gelen sert tonda mesajlar, küresel varlık fiyatlarında tansiyonu artırırken satış baskısını da derinleştirdi. Bu atmosferde spot altın, cuma günü seans içinde yüzde 3’e yaklaşan bir gerileme yaşadı. Günün ilerleyen bölümünde kayıplarının bir kısmını telafi eden değerli metal, kapanışa doğru yüzde 1,84 düşüşle ons başına yaklaşık 4.873 dolar seviyesinde dengelendi. Peki gram ne kadar oldu? Çeyrek düştü mü? 16 Kasım yarım, cumhuriyet altını güncel fiyatları kaç lira oldu? İşte altın fiyatları son durum:
Gram altın ne kadar?
Gram altın alış fiyatı 5.550,65 TL
Gram altın satış fiyatı 5.551,47 TL
Çeyrek altın ne kadar?
9.380,00 TL
9.466,00 TL
Yarım altın fiyatı
18.759,00 TL
18.920,00 TL
Cumhuriyet altını ne kadar?
37.404,00 TL
37.719,00 TL
Tam altın fiyatı
36.881,53 TL
37.604,69 TL