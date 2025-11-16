ABD Merkez Bankası’ndan gelen sert tonda mesajlar, küresel varlık fiyatlarında tansiyonu artırırken satış baskısını da derinleştirdi. Bu atmosferde spot altın, cuma günü seans içinde yüzde 3’e yaklaşan bir gerileme yaşadı. Günün ilerleyen bölümünde kayıplarının bir kısmını telafi eden değerli metal, kapanışa doğru yüzde 1,84 düşüşle ons başına yaklaşık 4.873 dolar seviyesinde dengelendi. Peki gram ne kadar oldu? Çeyrek düştü mü? 16 Kasım yarım, cumhuriyet altını güncel fiyatları kaç lira oldu? İşte altın fiyatları son durum: