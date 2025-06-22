Altın yükselecek mi? ABD’nin İran’ı vurmasına piyasaları nasıl etkiler dola ne olur, borsa düşer mi yükselir mi?

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan uçaklarının İran'daki Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerini vurduğunu açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin "kalın bir kırmızı çizgiyi aştığını" söylerken, İran Meclisi, Hürmüz Boğazı'nı kapatma tasarısını onayladı. ABD’nin savaşa dahil olması ve Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapatılması sonrası piyasaların nasıl tepki vereceği merak konusu. Gözler yarına çevrildi. Peki piyasalar nasıl etkilenecek? Altın, petrol ve borsada son durum ne? Uzman isimden Pazartesi uyarısı geldi. İşte detaylar.
Dünya genelinde enflasyon ve büyüme gibi temel makroekonomik göstergelere dair soru işaretlerinin yanı sıra artan jeopolitik riskler varlık fiyatlamalarını zorlaştırıyor. ABD'nin İran-İsrail çatışmasına dahil olmasıyla birlikte endişeler bir hayli arttı. Peki piyasaları nasıl etkileyecek? Altın, petrol ve borsada son durum ne? Ekonomist Filiz Eryılmaz borsa satışların olabileceğini söylerden, altın petrolde sert yükselişlerin olabileceğini belirtti. İşte detaylar...
Filiz Eryılmaz'ın konuşmasında öne çıkan ifadeler şu şekilde:
ABD’nin İran’ın nükleer üslerini hedef alan saldırısı, küresel piyasaları alarma geçirdi. Şimdi kritik soru şu: İran, ABD’ye doğrudan bir yanıt verecek mi? Yani yalnızca İsrail’e değil, bizzat ABD üslerine saldıracak mı? Eğer böyle bir karşılık gelirse, gerilimin çok daha büyük bir savaşa dönüşmesi bekleniyor.
Ancak İran’ın henüz ABD’ye yönelik doğrudan bir saldırıda bulunmaması, piyasaların “ılımlı senaryo” beklentisini güçlendiriyor. İran’dan gelen ilk açıklamalarda da itidalli bir ton hâkim. İran Dışişleri Bakanı, “İsrail saldırılarını durdurursa biz de müzakereye hazırız” ifadelerini kullandı. Bu söylem, piyasa açısından kısmen olumlu bir sinyal olarak yorumlandı. Her ne kadar İsrail’in durmayacağı öngörülse de, İran’ın müzakere masasına dönme niyetinde olduğuna dair bir görüntü veriliyor.
Tahran yönetiminin yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği görüşmenin ardından gelecek açıklamalar da kritik önemde olacak. Analistlere göre, İran’ın ABD hedeflerine doğrudan saldırı gerçekleştirmemesi durumunda piyasalar bu süreci çok daha sınırlı bir tedirginlikle fiyatlayabilir.
ALTIN VE PETROLDE NE BEKLENİYOR?
İran’ın ABD’ye saldırmaması hâlinde, petrol fiyatlarında dramatik bir sıçrama beklenmiyor. Ancak yine de güçlü bir pozisyonun korunacağı, fiyatların yüksek seviyelerde kalmaya devam edeceği öngörülüyor. Buna karşılık, İran’ın doğrudan ABD üslerini hedef alması ve ABD’nin de buna sert yanıt vermesi hâlinde petrol fiyatlarında 150 dolar seviyelerinin konuşulabileceği belirtiliyor. Hürmüz Boğazı'nın kapanması gibi bir ihtimalin devreye girmesi, yalnızca enerji fiyatlarını değil, tüm küresel ekonomik dengeleri etkileyebilir.
Altın fiyatlarında da aynı belirsizlik geçerli. İran’ın misillemede bulunması durumunda 3 bin 400 dolar seviyelerinin üzerine doğru bir hareket bekleniyor. Ancak tansiyonun kontrollü seyretmesi durumunda altının daha yatay bir seyir izlemesi öngörülüyor.
BORSA DÜŞER Mİ YÜKSELİR Mİ? BORSA İSTANBUL'DA BEKLENTİ NE YÖNDE?
BIST 100 endeksinin yarın baskılı bir açılışla güne başlaması bekleniyor. Her ne kadar ABD ve Asya vadeleri pozitif olsa da, Orta Doğu’daki jeopolitik gerilim nedeniyle Türkiye piyasalarının daha temkinli hareket etmesi olası. 9 bin 050 seviyesi teknik olarak önemli bir destek olarak öne çıkarken, bu bölgenin altına sarkılması hâlinde endeksin 9 bin ve 8.950 seviyelerine kadar gerileyebileceği ifade ediliyor.
Varlık Fonu’nun daha önce alım yaptığı bölge olan 8 bin 950-9 bin aralığı yeniden devreye girerse, satış baskısının dengelenmesi mümkün olabilir. Öte yandan İran’ın ABD’ye saldırması ve ABD’nin buna karşılık vermesi hâlinde, borsadaki baskının daha da artması kaçınılmaz görünüyor. Bu durumda özellikle ulaştırma, enerji ve bankacılık sektörlerinde daha belirgin satışlar görülebilir."