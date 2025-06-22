Altın yükselecek mi? ABD’nin İran’ı vurmasına piyasaları nasıl etkiler dola ne olur, borsa düşer mi yükselir mi?

Ancak İran’ın henüz ABD’ye yönelik doğrudan bir saldırıda bulunmaması, piyasaların “ılımlı senaryo” beklentisini güçlendiriyor. İran’dan gelen ilk açıklamalarda da itidalli bir ton hâkim. İran Dışişleri Bakanı, “İsrail saldırılarını durdurursa biz de müzakereye hazırız” ifadelerini kullandı. Bu söylem, piyasa açısından kısmen olumlu bir sinyal olarak yorumlandı. Her ne kadar İsrail’in durmayacağı öngörülse de, İran’ın müzakere masasına dönme niyetinde olduğuna dair bir görüntü veriliyor.

Tahran yönetiminin yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği görüşmenin ardından gelecek açıklamalar da kritik önemde olacak. Analistlere göre, İran’ın ABD hedeflerine doğrudan saldırı gerçekleştirmemesi durumunda piyasalar bu süreci çok daha sınırlı bir tedirginlikle fiyatlayabilir.