GÜÇLÜ ALTERNATİFLER ÇIKTI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2025 yılının öngörülemeyen bir yıl olduğunu ve küresel ekonomiye dair belirsizliklerin arttığını belirtiyor. Memiş, “Küresel finansal piyasalarda enflasyonun, belirsizliğin, jeopolitik riskin arttığı dönemlerde değerli metaller grubunda güvenli liman özelliğinden dolayı emtia tarafına, değerli metaller tarafına talebin biraz daha arttığını gözlemliyoruz” dedi.

Memiş, geleneksel yatırım aracı olan altının popülerliğini korusa da platin, paladyum ve gümüş gibi değerli madenlerin de yatırımcısına güçlü getiriler sağladığını vurguladı. Memiş, şöyle konuştu: “Yılın ilk yarısında özellikle bu emtia içinde altın biraz daha konuşulur oldu. Her ne kadar geleneksel yatırım aracımız altın olsa da altın çok konuşulsa da aslında finansal piyasalarda platin, paladyum, gümüş gibi değerli metaller de çok güçlü bir şekilde yatırımcıya kazandırdı.”











