Altın fiyatları, Fed'in enflasyon uyarıları ve ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları sonrası geri çekildi. Böylece altın fiyatları, üç haftadır ilk kez haftalık düşüş yaşamış oldu. "Altın fiyatları ne kadar?" sorusu altın alıp satacaklar tarafından merak ediliyor. Altında başlayan yükseliş bu hafta da devam ediyor. Sizler için canlı altın tablosu ile altın fiyatlarını derledik. İşte, 21 Haziran Cumartesi çeyrek ve gram altın fiyatı...
Ortadoğu’da artan gerilimin ardından yükselen altın fiyatları, Fed’in enflasyon uyarıları ve ABD Başkanı Trump’ın açıklamaları sonrası geri çekildi. Böylece altın fiyatları, üç haftadır ilk kez haftalık düşüş yaşamış oldu. Ons altın tarafındaki gelişmeler ve doların yükselmesiyle birlikte yurtiçinde gram altın ise 4 bin 278 TL’ye geriledi.
ALTINDA FED ETKİSİ
Altın fiyatlarını baskılayan bir diğer neden de Fed tarafındaki açıklamalar oldu. Fed Başkanı Jerome Powell, haftanın başında yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin gümrük tarifeleri politikalarının enflasyonist baskıları artırabileceğini vurguladı. Bu açıklama, faiz indirimlerinin yakın vadede gerçekleşmeyebileceği yönünde algılandı. Çünkü altın gibi faiz getirisi olmayan varlıklar, genellikle düşük faiz ortamlarında daha cazip hale geliyor. Bu nedenle, faiz indirimlerinin ötelenmesi altın fiyatları üzerinde baskı yarattı.
Öte yandan, yaşanan düşüşe rağmen, altın fiyatları yıl başından bu yana hâlâ yüzde 25’in üzerinde artıda. Nisan ayında kırılan 3 bin 500 doların üzerindeki rekor seviyeye yakın seyreden altın, yatırımcı ilgisini korumaya devam ediyor. Ancak bu hafta bazı yatırımcıların, yüksek seviyeler nedeniyle alternatif güvenli liman arayışına yöneldiği ve özellikle platine ilginin arttığı gözlemlendi.
21 Haziran Cumartesi altın fiyatları
Altın fiyatları haftayı yükselişle kapattı. Gram altın 4.000 TL sınırını aştı ve Pazartesi günü 4.296 TL'ye kadar çıktı. Çeyrek altın da 7 bin TL'yi çoktan aştı ve Pazartesi günü sabah 7.115 TL'ye ulaştı. Ancak öğlen saatlerinde hafif bir düşüş yaşadı ve piyasaların ilk gününde 7.113 TL'ye geriledi. İşte, 21 Haziran Cumartesi canlı altın tablosu ile altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış: 4.295,44 Satış: 4.296,86
ONS ALTIN NE KADAR?
Alış: 3.368,08 Satış: 3.369,24
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış: 7.049,00 Satış: 7.113,00
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış: 28.106,00 Satış: 28.318,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Alış: 14.097,00 Satış: 14.225,00
KULPLU REŞAT ALTIN NE KADAR?
Alış: 28.140,69 Satış: 28.353,20
MÜDAHALE BELİRSİZLİĞİ PİYASALARI RAHATLATTI
ABD Başkanı Donald Trump'ın sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada, "İsrail'in İran'a saldırılarına ABD'nin katılıp katılmayacağına iki hafta içinde karar verilecek" ifadeleri kullanıldı. Bu mesaj, doğrudan bir askeri müdahale ihtimalinin azaldığı şeklinde yorumlandı. Gerilimin düşmesiyle birlikte altına yönelen güvenli liman talebi de azaldı.
YURT İÇİNDE DE DÜŞÜŞ YAŞANDI
Altındaki küresel düşüş ve dolardaki hareketlilik, yurt içi fiyatlara da yansıdı. Haftanın son işlem gününde gram altın yüzde 0.3 değer kaybıyla 4.278 TL seviyesine indi.
ALTIN HALA GÜÇLÜ SEYREDİYOR
Yaşanan düşüşe rağmen altın, yıl başından bu yana yatırımcısına yüzde 25'in üzerinde kazanç sağladı. Nisan ayında 3.500 doları aşarak rekor kıran ons altın, hâlâ bu seviyelere yakın seyrediyor. Ancak bazı yatırımcılar, yüksek seviyeler nedeniyle alternatif güvenli limanlara yönelmeye başladı. Özellikle platine olan ilgi son günlerde artmış durumda.
GÜÇLÜ ALTERNATİFLER ÇIKTI
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2025 yılının öngörülemeyen bir yıl olduğunu ve küresel ekonomiye dair belirsizliklerin arttığını belirtiyor. Memiş, “Küresel finansal piyasalarda enflasyonun, belirsizliğin, jeopolitik riskin arttığı dönemlerde değerli metaller grubunda güvenli liman özelliğinden dolayı emtia tarafına, değerli metaller tarafına talebin biraz daha arttığını gözlemliyoruz” dedi.
Memiş, geleneksel yatırım aracı olan altının popülerliğini korusa da platin, paladyum ve gümüş gibi değerli madenlerin de yatırımcısına güçlü getiriler sağladığını vurguladı. Memiş, şöyle konuştu: “Yılın ilk yarısında özellikle bu emtia içinde altın biraz daha konuşulur oldu. Her ne kadar geleneksel yatırım aracımız altın olsa da altın çok konuşulsa da aslında finansal piyasalarda platin, paladyum, gümüş gibi değerli metaller de çok güçlü bir şekilde yatırımcıya kazandırdı.”