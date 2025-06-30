ALTINDA SON YAŞANAN GELİŞMELER





Altın, Beyaz Saray’ın 9 Temmuz tarihinden önce birçok ülkeyle ticaret anlaşmalarını sonuçlandırma hedefi doğrultusunda oluşan risk iştahı nedeniyle talebin zayıflamasıyla değer kaybetti.





Külçe altın, Asya piyasalarının erken saatlerinde yüzde 0,8’e kadar düştü, ardından bir miktar toparlandı. Yatırımcılar ticaret görüşmelerindeki ilerlemeleri değerlendirirken Avrupa Birliği ve ABD’nin ticaret anlaşmasına zamanında varabileceklerine beklediklerini bildirildi.

Bloomberg News, Cuma günü yaptığı haberde ABD’nin Hindistan, Japonya ve diğer birçok ülkeyle görüşmeleri sürdürdüğünü; ayrıca Meksika ve Vietnam ile anlaşmalara da yakın olduğunu aktardı.

Ancak Başkan Donald Trump’ın yalnızca Çin ve Birleşik Krallık ile yaptığı iki mevcut anlaşma örnek alınırsa, bu yeni paktların da temel sorunları çözmeyen, birçok ayrıntının sonraya bırakıldığı eksik kapsamlı anlaşmalar olması muhtemel.

Kıymetli metal bu yıl hâlâ yaklaşık yüzde 25 yükselmiş durumda ve nisan ayında görülen rekor seviyenin yaklaşık 230 dolar altında işlem görüyor. Bu yükseliş, jeopolitik ve ticari gerginlikler nedeniyle güvenli limanlara olan talep tarafından desteklendi.

Yine de, Orta Doğu’daki çatışma endişelerinin azalması ve ABD ekonomisinde tüketici güveni ile enflasyon beklentilerindeki iyileşme ile, altın 2025 yılında ilk aylık düşüşüne doğru ilerliyor.

Singapur saatiyle 08:24 itibarıyla spot altın yüzde 0,2 düşüşle ons başına 3.269,16 dolar seviyesindeydi. Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise yüzde 0,1 geriledi. Gümüş ve paladyum değer kaybederken, platin yükseldi.



















