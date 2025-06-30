Altın fiyatları 30 Haziran Pazartesi günü yani haftanın ilk işlem gününe yatay seyirde başladı. Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar ise bu noktada güncel alış - satış fiyatlarına odaklandı. Saat 07.35 itibarıyla ons altın 3 bin 264 dolardan işlem görürüyor. Pek, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 30 Haziran 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altın fiyatları sakin ekonomi gündemiyle birlikte yatay seyrediyor. ABD ekonomisine ilişkin faiz beklentileri de yılbaşına ertelendi. ABD’nin ticaret savaşlarına ilişkin anlaşma yoluna gitmeyi tercih etmesi de altın üzerindeki gerilimi azalttı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 30 Haziran 2025 canlı altın fiyatları!
ONS ALTIN NE KADAR OLDU?
Ons altın güne 3274 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3248 dolar, en yüksek de 3283 dolar seviyesi görüldü. Gün içerisinde ons altın 3277 dolardan işlem gördü.
GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
Gram altın güne 4200 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4167 lira, en yüksek de 4212 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 4208 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da gram altın 4187 liradan alınırken 4243 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
6.853,00
6.931,00
YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
13.708,00
13.863,00
TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
26.947,61
27.472,82
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
27.331,00
27.598,00
REŞAT ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
27.363,47
27.630,95
ZİYNET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
67.369,02
68.429,22
ALTINDA SON YAŞANAN GELİŞMELER
Altın, Beyaz Saray’ın 9 Temmuz tarihinden önce birçok ülkeyle ticaret anlaşmalarını sonuçlandırma hedefi doğrultusunda oluşan risk iştahı nedeniyle talebin zayıflamasıyla değer kaybetti.
Külçe altın, Asya piyasalarının erken saatlerinde yüzde 0,8’e kadar düştü, ardından bir miktar toparlandı. Yatırımcılar ticaret görüşmelerindeki ilerlemeleri değerlendirirken Avrupa Birliği ve ABD’nin ticaret anlaşmasına zamanında varabileceklerine beklediklerini bildirildi.
Bloomberg News, Cuma günü yaptığı haberde ABD’nin Hindistan, Japonya ve diğer birçok ülkeyle görüşmeleri sürdürdüğünü; ayrıca Meksika ve Vietnam ile anlaşmalara da yakın olduğunu aktardı.
Ancak Başkan Donald Trump’ın yalnızca Çin ve Birleşik Krallık ile yaptığı iki mevcut anlaşma örnek alınırsa, bu yeni paktların da temel sorunları çözmeyen, birçok ayrıntının sonraya bırakıldığı eksik kapsamlı anlaşmalar olması muhtemel.
Kıymetli metal bu yıl hâlâ yaklaşık yüzde 25 yükselmiş durumda ve nisan ayında görülen rekor seviyenin yaklaşık 230 dolar altında işlem görüyor. Bu yükseliş, jeopolitik ve ticari gerginlikler nedeniyle güvenli limanlara olan talep tarafından desteklendi.
Yine de, Orta Doğu’daki çatışma endişelerinin azalması ve ABD ekonomisinde tüketici güveni ile enflasyon beklentilerindeki iyileşme ile, altın 2025 yılında ilk aylık düşüşüne doğru ilerliyor.
Singapur saatiyle 08:24 itibarıyla spot altın yüzde 0,2 düşüşle ons başına 3.269,16 dolar seviyesindeydi. Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise yüzde 0,1 geriledi. Gümüş ve paladyum değer kaybederken, platin yükseldi.
FITCH'TEN YENİ ALTIN TAHMİNİ
Öte yandan kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, bazı metaller için yıl sonu tahminlerini güncelledi. Fitch altının ons fiyatı beklentisini 2025 yılı sonu için 2.400 dolardan 2.800 dolara, 2026 için 2.100 dolardan 2.400 dolara çıkardı. Banka açıklamasında "2025-2026 için daha yüksek altın varsayımları, metalin güvenli liman statüsü nedeniyle jeopolitik primdeki daha fazla artıştan kaynaklanmaktadır. Daha zayıf bir ABD doları konusundaki endişeler, altın yatırımlarına olan girişleri artırarak rekor yüksek altın fiyatlarını desteklemiştir." dedi.
İSLAM MEMİŞ GRAM ALTIN İÇİN YENİ TAHMİNİNİ AÇIKLADI
Altın fiyatlarının düşüş yönünde ilerlemesine rağmen paniğe gerek olmadığını belirten Memiş, “fırsat bölgesine giriyoruz” dedi. 2025'in son çeyreği ve 2026’ya yönelik öngörüler ise farklı bir tabloyu ortaya koyuyor.
Gram altın psikolojik seviyenin sınırında
Gram altın 4.219 TL civarındaki seviyelerde dolaşırken, 4.200 TL altı test edilmeye başladı. Memiş, bu düşüşleri yılın son alım fırsatları arasında değerlendiriyor. Ancak yatırımcılara “heyecan yapmayın” diyerek, sakin ve planlı davranmaları gerektiğini vurguluyor.
Ons altın cephesinde yaşanan gerilemeye rağmen gram altındaki düşüş sınırlı. Bu farkın nedeni ise dolar/TL kurunun yüksek seyretmesi. Kur etkisi gram altını baskılamaktan çok, destekleyici unsur olarak karşımıza çıkıyor.
Uluslararası revizeler: “Geri vites” başladı
Memiş’e göre büyük yatırım kurumları ons altın fiyatları için 3.000 dolar gibi seviyeleri yıl sonu hedefi olarak belirlemeye başladı. Bu revizyonları, “geri vites” olarak tanımlayan uzman, bu yıl ons altında yükseliş değil düşüş beklentisi olduğunu tekrar vurguladı.
Yatırımcılar ne yapmalı?
Memiş, yatırımcıların yalnızca gram altına odaklanmaları gerektiğini belirtiyor. Ona göre ons altın hâlâ pahalı ve bu seviyelerden alım yapmak doğru değil. Kendisinin de ons altına geçmediğini, alternatif araçları tercih ettiğini açıkça ifade ediyor.