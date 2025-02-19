Türkiye, yağışlı havanın etkisi altına girerken uyarılar da peş peşe geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bir çok bölümünde kuvvetli yağışların beklendiğini duyurdu. Kar yağışının etkili oluğu iller arasında Amasya’da yer alıyor. Peki, Amasya’da okullar tatil mi? Valilikten son dakika açıklaması geldi mi?
Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Akdeniz Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda beklenen kuvvetli rüzgar ve kar yağışı nedeniyle uyarıda bulunuldu. Kar yağışının olduğu Amasya’da yarın okullar tatil olup olmayacağı merak konusu. Amasya’da bugün okullar tatil edilmişti. Peki Amasya’da okullar tatil mi son dakika? 20 Şubat Perşembe Amasya okul yok mu, Amasya Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı?
Amasya’da okullar tatil mi?
20 Şubat Perşembe günü için Amasya Valiliğinden henüz tatil duyurusu gelmedi.
Amasya'da okullar bugün tatil edilmişti.
Amasya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 19 Şubat Çarşamba günü tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre beklenen yoğun kar yağışı ile birlikte oluşması beklenen buzlanma ve tipi nedeniyle kent genelinde tüm eğitim kurumlarında 19 Şubat'ta eğitime ara verildiği belirtildi.
Doğu Karadeniz'de devam eden yağışların, 19.02.2025 Çarşamba günü etkisini arttırarak sahil kesimlerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kuvvetli kar (10-20 cm) şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
19.02.2025 Çarşamba günü beklenen kar yağışlarının, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Sivas'ın doğu, Kayseri'nin kuzey kesimlerinde kuvvetli (mevcut kar örtüsünün üzerine 10-20 cm ilave), Tunceli, Bingöl ve Erzincan çevrelerinde kuvvetli, yükseklerinde yer yer yoğun (mevcut kar örtüsünün üzerine 20 cm ve üzeri ilave) olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı ile tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren Sinop'un iç ve yüksekleri ile Kastamonu'da, gece saatlerinden itibaren Samsun'un iç ve yüksekleri, Çorum, Amasya'nın yüksek kesimleri ile Salı günü sabah saatlerinden itibaren Ordu'nun yüksekleri ve yüksek kesimlerinden başlayarak zamanla Tokat'ta kuvvetli (5-20 cm), Sinop'un yükseklerinde yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışları beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.