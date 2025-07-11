Ankara genelinde 11 Temmuz 2025 cuma günü elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler belli oldu. Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş(TOROSLAREDAŞ) tarafından yayınlanan planlı bakım ve onların çalışmaları kapsamında pek çok ilçede enerji kesintisi uygulanacak. Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek, planla elektrik kesintisi nerede var merak ediliyor. Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? 11 Temmuz Ankara planlı elektrik kesintisi programı

1 /5 Ankara elektrik kesintisi 11 Temmuz tarihli programına göre Akyurt, Ayaş, Altındağ, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Şereflikoçhisar, Yenimahalle ilçelerinde yaşanacak. Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?

2 /5 ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ Ankara elektrik kesintileri ilçelere göre şu şekildedir:

3 /5 TOROSLAREDAŞ PLANLI KESİNTİ 11 TEMMUZ ANKARA, NALLIHAN, Bakım Çalışması 11.07.2025 09:30 - 17:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak KARAKÖY







4 /5 ANKARA, POLATLI Bakım Çalışması 11.07.2025 09:30 - 17:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak YUKARI ESKİKARSAK, AŞAĞI ESKİKARSAK, YENİCE KÜME, GÜMÜŞYAKA Bakım Çalışması 11.07.2025 09:30 - 17:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ÇELTİKLİ, KARAPINAR, EMİRLER, DEREKÖY, TEPEKÖY, ATATÜRK, GÜLTEPE, DURUPINAR, SİNCİK, SERİNYAYLA, SİNANLI, ÇALIŞKAN, EVLİYAFAKI, DEVECİPINARI, SIRÇASARAY, HIDIRLAR, MOLLARESUL, GEDİK, GERMİK, ESKİKIŞLA, YEŞİLÖZ, KÜÇÜKKONAK, YAMAK, İNCİRLİ, TOYÇAYIRI, ALAHACILI, SAATLİ, BAHÇECİK, KERPİÇ, BÜYÜKKONAK, ÇATAK, MERKEZ DEMİRÖZÜ, AKTEPE, ATAKÖY, YAPRAKBAYIRI, KATRANCI, KİRAZOĞLU, BOĞAZKAYA, ŞEREFLİGÖKGÖZ













