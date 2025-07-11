Ankara genelinde 11 Temmuz 2025 cuma günü elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler belli oldu. Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş(TOROSLAREDAŞ) tarafından yayınlanan planlı bakım ve onların çalışmaları kapsamında pek çok ilçede enerji kesintisi uygulanacak. Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek, planla elektrik kesintisi nerede var merak ediliyor. Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? 11 Temmuz Ankara planlı elektrik kesintisi programı
Ankara elektrik kesintisi 11 Temmuz tarihli programına göre Akyurt, Ayaş, Altındağ, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Şereflikoçhisar, Yenimahalle ilçelerinde yaşanacak. Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ankara elektrik kesintileri ilçelere göre şu şekildedir:
TOROSLAREDAŞ PLANLI KESİNTİ 11 TEMMUZ
ANKARA, NALLIHAN,
Bakım Çalışması
11.07.2025 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARAKÖY
ANKARA, POLATLI
Bakım Çalışması
11.07.2025 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YUKARI ESKİKARSAK, AŞAĞI ESKİKARSAK, YENİCE KÜME, GÜMÜŞYAKA
Bakım Çalışması
11.07.2025 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇELTİKLİ, KARAPINAR, EMİRLER, DEREKÖY, TEPEKÖY, ATATÜRK, GÜLTEPE, DURUPINAR, SİNCİK, SERİNYAYLA, SİNANLI, ÇALIŞKAN, EVLİYAFAKI, DEVECİPINARI, SIRÇASARAY, HIDIRLAR, MOLLARESUL, GEDİK, GERMİK, ESKİKIŞLA, YEŞİLÖZ, KÜÇÜKKONAK, YAMAK, İNCİRLİ, TOYÇAYIRI, ALAHACILI, SAATLİ, BAHÇECİK, KERPİÇ, BÜYÜKKONAK, ÇATAK, MERKEZ DEMİRÖZÜ, AKTEPE, ATAKÖY, YAPRAKBAYIRI, KATRANCI, KİRAZOĞLU, BOĞAZKAYA, ŞEREFLİGÖKGÖZ
ANKARA, PURSAKLAR
Bakım Çalışması
11.07.2025 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BİNALİ YILDIRIM., KARŞIYAKA
Bakım Çalışması
11.07.2025 09:30 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BANU, ATATÜRK., BESİM
Bakım Çalışması
11.07.2025 13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, CİVAN, SUMRU, ÇİT, İLKER, YİĞİT, BELEDİYE, METEHAN, KADIOĞLU, AŞIK VEYSEL, KÖŞE
ANKARA, ŞEREFLİKOÇHİSAR
Bakım Çalışması
11.07.2025 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALTINBAŞAK, AKİN